O vice-presidente americano visita o Brasil e deve ressaltar o papel do nosso País na suspensão da Venezuela da Organização dos Estados Americanos

Venezuela e crianças brasileiras detidas nos Estados Unidos serão os principais temas do encontro entre o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, e o presidente Michel Temer, de acordo com informações do jornal Folha de S.Paulo. Será a primeira visita de um alto funcionário da Casa Branca ao Brasil durante o governo Temer. Na ocasião, Pence deve ressaltar o papel do Brasil na suspensão da Venezuela da OEA (Organização dos Estados Americanos).

Pence reúne-se nesta terça-feira (26), às 12h, com Temer no Planalto. Os ministros da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Sergio Westphalen Etchegoyen, participarão da reunião. De lá, Pence seguirá para um almoço no Palácio do Itamaraty, onde fará uma declaração à imprensa.

No fim do dia, ele se reúne com funcionários da embaixada norte-americana. Na quarta-feira (27) cedo, Pence vai para Manaus, onde visitará a Casa de Acolhida Santa Catarina de Sena, abrigo que recebe venezuelanos vindos de Boa Vista (Roraima) pelo programa de interiorização do governo federal. Se possível ele fará um sobrevoo da floresta amazônica.

De lá, ele segue para o Equador, antes do início do jogo do Brasil.

O governo norte-americano está preocupado com a intensificação do êxodo dos venezuelanos e potenciais efeitos em países da região. Pelos cálculos do governo americano, haverá 1 milhão de venezuelanos saindo do país neste ano, ante 1,5 milhão entre 2015 e 2017.

Pence também deve ressaltar a cooperação entre Brasil e EUA na OEA (Organização dos Estados Americanos), na tentativa de suspender a Venezuela da instituição para isolar o regime do ditador Nicolás Maduro.

Já Michel Temer expressará preocupação em relação à detenção de 49 crianças brasileiras em abrigos nos EUA, separadas de seus pais. Não há previsão de quando e como essas crianças serão reunidas com os pais, se ficarão detidas junto com suas famílias ou mandadas de volta para o Brasil, deportadas.

Os consulados brasileiros nos EUA estão fazendo gestões com os órgãos responsáveis, como o Departamento de Segurança Interna, o Departamento de Imigração e Alfândega e o Controle de Fronteiras.

Mas Temer passará o recado em nível mais institucional, ressaltando o contexto de respeito a direitos humanos, segundo o embaixador Fernando Simas Magalhães, subsecretário geral de Assuntos Políticos Multilaterais, Europa e América do Norte.

O governo brasileiro tem como principal ponto da agenda positiva a negociação do acordo de salvaguardas tecnológicas que permitirá o “aluguel” da base de Alcântara aos americanos, negócio que pode render de até US$ 1,5 bilhão por ano. A base tem uma localização privilegiada para o lançamento de foguetes com satélites.

Segundo Magalhães, as negociações ainda estão em estágio inicial. “Mas conseguimos destravar esse assunto importante da agenda bilateral”, afirmou. “Apesar de dificuldades, a agenda entre Brasil e EUA é predominantemente positiva.”

Outro tema que foi destravado no atual governo é o acordo de céus abertos, assinado pelos ex-presidentes Dilma Rousseff e Barack Obama em 2011, mas que só foi aprovado pelo Congresso em março deste ano. O acordo acaba com restrições para a oferta de voos entre Brasil e Estados Unidos.

E nos próximos dias deve ser anunciado outro tema que vem sendo negociado há anos, o acordo de previdência entre os dois países, que permite aos trabalhadores contarem o tempo de trabalho em um país para a aposentadoria em outro.

Os dois líderes devem falar também sobre um acordo de cooperação espacial entre os dois países, colaboração entra a Agência Espacial Brasileira e a Nasa (a agência espacial norte-americana), que foi publicado no Diário Oficial da União na última sexta-feira (22).

