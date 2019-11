O vice-presidente do Brasil vai à posse do novo presidente da Argentina

O vice-presidente Hamilton Mourão vai representar o governo brasileiro na posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernández, de acordo com informações do jornal argentino El Clarín. Segundo um integrante da comitiva que acompanha Fernández em viagem ao México, um assessor do Palácio do Planalto transmitiu a informação sobre a presença de Mourão em Buenos Aires, na cerimônia marcada para o dia 10 de dezembro. As informações são do jornal O Globo.

A fonte ouvida pelo Clarín ressaltou que, até agora, Fernández não conversou diretamente com Bolsonaro, nem recebeu qualquer mensagem relativa à sua vitória nas urnas no dia 27 de outubro.

Antes mesmo da votação, os dois trocaram farpas publicamente, com Bolsonaro declaradamente apoiando a candidatura de Mauricio Macri e fazendo críticas ao peronista, o que lhe rendeu uma reprimenda do chanceler argentino, Jorge Faurie. Ele chegou a ameaçar isolar a Argentina no Mercosul, dependendo da postura do governo eleito.

Após a confirmação da vitória, Bolsonaro disse que não mandaria representantes à posse, mas que não iria vetar a participação de um eventual voluntário. A presença de Hamilton Mourão não foi confirmada oficialmente pelos dois governos.

Fernández, que tem como vice Cristina Kirchner, chegou a visitar o ex-presidente Lula na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, além de defender a liberdade dele em publicações feitas nas redes sociais. Apesar das diferenças, analistas acreditam que a Casa Rosada buscará manter algum canal de diálogo com o governo brasileiro, principal parceiro comercial do país. Ao mesmo tempo, Fernández deixa claro que pode seguir outros caminhos, como demonstrou na viagem ao México, onde se reuniu com o presidente Andrés Manuel López Obrador, referência da esquerda na América Latina.

Esquerda latino-americana

A perspectiva de uma esquerda latino-americana mais unida cresceu na segunda-feira, quando Alberto Fernández e Andrés Manuel López Obrador debateram a retomada de uma alternativa diplomática regional à Organização dos Estados Americanos (OEA), que é vista como influenciada pelos Estados Unidos. As informações são da agência de notícias Reuters.

Os países latino-americanos vêm oscilando entre governos de esquerda e conservadores, muitas vezes com políticas econômicas e sociais radicalmente diferentes, nas últimas décadas.

Desde o ano passado, a revolta com a corrupção, a desigualdade e a pobreza expulsaram conservadores do México e da Argentina e atiçaram protestos que forçaram o Equador e o Chile a amenizar políticas econômicas liberais nas últimas semanas.

O presidente eleito argentino aproveitou sua primeira visita ao exterior desde que conquistou o cargo no mês passado para proclamar uma nova era de cooperação de esquerda, em uma tentativa aparente de demonstrar que não ficará isolado na região, apesar de o Brasil ter um governo de direita liderado pelo presidente Jair Bolsonaro.