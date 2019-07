O vice-presidente do Inter relatou ameaças durante o jogo contra o Palmeiras

Após a derrota por 1 a 0 sobre o Palmeiras, o vice-presidente do Inter, Roberto Melo, relatou na saída de campo, as ameças sofridas enquanto ele e o presidente Marcelo Medeiros assistiam ao jogo em um dos camarotes do estádio Allianz Parque.

Conforme o dirigente, alguns integrantes que estavam em um camarote próximo proferiram ameaças de morte aos integrantes da direção colorada. Contudo, de acordo com assessoria do clube, não houve registro de boletim de ocorrência.

Com o revés por 1 a 0, na partida de ida das quartas de final, a decisão sobre quem passa para a semifinal da competição será disputada no Beira-Rio, na próxima quarta-feira (17).

Brasileirão

A manhã desta quinta-feira (11) foi de atividades para os atletas que não iniciaram a partida contra o Palmeiras. O treinamento, conduzido por Odair Hellmann, foi realizado no CT do São Paulo, e serviu para o grupo colorado dar início à preparação para o confronto contra o Athletico Paranaense, que acontece neste domingo (14), às 16h, na Arena da Baixada.

No momento, o Colorado ocupa a quarta colocação na tabela, com 16 pontos conquistados. Já o Athletico, com 10 pontos, é o 12º na classificação.

Após o confronto na Arena da Baixada, o Internacional volta o seu foco para a disputa de uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Na primeira partida pelas quartas de final, o Colorado foi superado por 1 a 0 pelo Palmeiras, no Allianz Parque. Na próxima quarta-feira, porém, o duelo é no Beira-Rio, onde o Inter tem 100% de aproveitamento no Brasileirão e na Copa do Brasil.

