O vice-presidente dos Estados Unidos cobrou mais ação do Brasil em relação a migrantes e gerou mal-estar entre integrantes do governo brasileiro

Em meio às tensões causadas pela detenção de 51 crianças brasileiras nos Estados Unidos, o vice-presidente norte-americano, Mike Pence, cobrou maior empenho do Brasil para solucionar a crise migratória no continente e para isolar o regime de Nicolás Maduro na Venezuela. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Em visita a Brasília, Pence aproveitou para fazer uma advertência dura a imigrantes ilegais da América Central, de onde sai a maioria dos imigrantes com destino aos EUA.

“Para as pessoas da América Central, tenho um recado para vocês, do coração: queremos que suas nações prosperem e vocês não arrisquem suas vidas e as de seus filhos tentando vir para os EUA. Se vocês não conseguem vir legalmente, não venham; cuidem de suas crianças e construam suas vidas em seus países de origem.”

Em declaração à imprensa após encontro com Temer e almoço no Itamaraty, Pence afirmou que o governo americano está trabalhando para reunir as famílias, entre elas, “as famílias brasileiras que foram pegas nessa onde de imigração ilegal”.

Desde que foi implementada a política de tolerância zero com imigração ilegal pelo governo Trump, mais de 2300 crianças foram detidas, separadas de suas famílias.

“Deixe-me ser claro: os Estados Unidos têm sido o país mais acolhedor para imigrantes em toda a história da humanidade”, afirmou.

Pence, no entanto, ressaltou que o país está investindo como nunca na segurança de suas fronteiras. “Quero dizer a todas as nações da região, com todo o respeito: da mesma maneira que os EUA respeitam suas fronteiras e sua soberania, insistimos que vocês respeitem as nossas.”

O tom de Pence causou mal-estar entre integrantes do governo brasileiro, que não esperavam cobranças na declaração à imprensa, mas, sim, promessas de pronta resolução do problema das crianças brasileiras.

Segundo o vice-americano, os EUA estão ajudando a combater o crime e o tráfico de drogas na região, causas que levaram mais de 150 mil pessoas a imigrarem ilegalmente para os EUA nos últimos seis meses.

“Queremos que as pessoas do nosso hemisfério possam construir uma vida melhor para elas no país onde elas nasceram.”

O americano afirmou que todos os países do hemisfério precisam ajudar a garantir a estabilidade de países vizinhos aos Estados Unidos, para que as pessoas desses países – principalmente Honduras, Guatemala e El Salvador – fiquem em suas próprias casas, em vez de emigrar.

“Por isso, hoje digo ao nosso aliado Brasil: chegou a hora de vocês fazerem mais.”

Segundo pessoas que participaram do almoço no Itamaraty e do encontro com Temer, Pence foi muito mais cordato a portas fechadas, longe das câmeras.

Ele se reunirá com os presidentes de Guatemala, Honduras e El Salvador na quinta-feira (28), na Guatemala.

O vice-presidente americano elogiou a atuação do Brasil em relação à Venezuela, mas também aproveitou para fazer cobranças.

“Obrigado pelo apoio com a recepção de mais de 50 mil venezuelanos e por enfrentar o regime Maduro e ser um parceiro dos Estados Unidos”, disse Pence.

Ele visitará um abrigo para venezuelanos nesta quarta-feira (27), em Manaus, e anunciou uma doação de US$ 10 milhões dos EUA (destes, US$ 1 milhão diretamente para o Brasil) para ajudar na acolhida dos refugiados venezuelanos.

Pence afirmou que os EUA impuseram as mais duras sanções da história contra membros do regime venezuelano e agradeceu a UE por ter adotado na segunda-feira sanções sobre outros 11 integrantes do governo.

Ele também agradeceu ao Brasil pelos esforços para isolar o governo Maduro por meio da suspensão do Mercosul, declarações do Grupo de Lima e ter se juntado aos EUA no processo de suspender o país da OEA.

“Mas agora é hora de agir de forma mais enérgica – exortamos o Brasil a adotar mais medidas para isolar o governo venezuelano”, afirmou.

Os EUA pressionam o Brasil a adotar sanções contra a Venezuela. Mas, após a declaração, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, reiterou que o Brasil apenas adota sanções de forma multilateral, como por meio do Conselho de Segurança da ONU.

Pence elogiou esforços do presidente Temer para fazer reformas ao “cortar os gastos do governo, liberalizar o mercado de trabalho e abrir o setor energético”.

Deixe seu comentário: