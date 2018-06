O vice-presidente dos Estados Unidos visitou venezuelanos em Manaus e criticou o presidente do país vizinho, Nicolás Maduro

O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, visitou um abrigo de imigrantes venezuelanos localizado na Zona Sul de Manaus (AM). Ele chegou ao centro humanitário por volta das 11h30min (12h30min pelo horário de Brasília). Em seu discurso, ele agradeceu a recepção no Amazonas e voltou a criticar a crise na Venezuela e o regime do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. “Pessoas da Venezuela merecem liberdade”, disse.

Pence visita o Brasil “em viagem para fortalecer os laços com os países que enfrentam um número crescente de refugiados que fogem da crise na Venezuela”.

“Estou aqui para trazer uma mensagem em nome do presidente Donald Trump e do povo norte-americano, para dizer aos nossos vizinhos da Venezuela e a todos que ministram para essas famílias preciosas: Nós estamos com vocês e vamos continuar com vocês até a democracia ser restaurada na Venezuela”, disse.

Depois de visitar famílias venezuelanas abrigadas em Manaus, Pence seguiu para a igreja Santa Catarina, no mesmo bairro, onde discursou. Ele estava acompanhado da segunda-dama dos Estados Unidos, Karen Pence.

Diversas famílias, além de representantes da igreja católica acompanharam o pronunciamento.

“O regime de Maduro debilitou a economia. É impressionante lembrar que a Venezuela já foi uma das nações mais ricas do nosso hemisfério e agora é uma das mais pobres. O verdadeiro custo dos crimes do regime de Maduro não pode ser simbolizado em números, mas ele pode ser calculado em vidas e no impacto nelas. Mais de 2 milhões [de venezuelanos] fugiram do regime repressivo de Maduro”, continuou.

O vice-presidente também afirmou que a “Venezuela foi reduzida por uma ditadura brutal”. Ele encerrou o discurso com a palavra “libertad”, em espanhol. “A ‘libertad’ será restaurada”, finalizou.

Após o pronunciamento de pouco mais de dez minutos a segunda-dama fez uma prece em inglês.

Pence chegou à capital do Amazonas depois de cumprir agenda na capital federal. Um esquema de segurança foi montado para acompanhar a visita dele em Manaus. Além de equipes do Amazonas, policiais americanos também participam das ações.

A Casa de Acolhida Santa Catarina – por onde o vice passou – é um dos quatro abrigos que acolhem venezuelanos no Amazonas. O local, administrado pela Cáritas, abriga atualmente 120 refugiados que viviam em situação de risco em Roraima. Eles chegaram em maio deste ano junto com um grupo de 164 trazido por meio do processo de interiorização do governo federal.

Visita a Brasília

Na terça-feira (26), Pence reuniu com o presidente Michel Temer em Brasília. Pence pediu a Temer que aja com “mais firmeza” e adote medidas para “isolar” o regime de Nicolás Maduro.

Após o encontro de Temer com Mike Pence, o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, também comentou a situação da Venezuela.

Ao comentar o pedido do vice-presidente dos EUA, o chanceler brasileiro afirmou que o assunto é tratado no foro adequado, a Organização dos Estados Americanos.

Veja abaixo outros temas abordados por Mike Pence em Brasília.

Migração para os EUA: “Não arrisquem as suas vidas ou a de seus filhos tentando entrar nos Estados Unidos via contrabandistas e traficantes de pessoas. Se não têm condições de entrar legalmente, não venham”.

Sobretaxa ao alumínio: “Nós concordamos, naturalmente, em seguir trabalhando para eliminar barreiras ao comércio entre os nossos países”.

