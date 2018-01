O vídeo de Cristiane Brasil gerou mal-estar dentro do próprio PTB

O vídeo em que a deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) aparece comentando as denúncias contra ela na Justiça trabalhista causou mal-estar entre parlamentares do PTB, que já estavam incomodados com a insistência do presidente nacional do partido, Roberto Jefferson, na indicação da parlamentar para comandar o Ministério do Trabalho.

Um dos mais experientes deputados da legenda considerou que Cristiane deveria se manter longe do foco público enquanto aguarda a definição sobre sua posse – que aguarda posicionamento do STF (Supremo Tribunal Federal). Integrantes do governo também consideraram inoportuna a postura da deputada, mas ressaltaram que o Planalto vai insistir na via judicial para garantir a posse. Para o governo, a questão principal não é o nome da ministra, mas sim a garantia da prerrogativa do presidente Michel Temer de nomear ministros.

Integrantes da bancada do PTB reclamam que o partido nunca deveria ter desistido do nome do deputado Pedro Fernandes (PTB-MA) para o cargo de ministro, que teve nome vetado por ser adversário político do ex-presidente José Sarney na política do Maranhão. O partido também aguarda a manifestação final da Justiça para ver os próximos passos.

“A divulgação desse vídeo foi muito ruim. Ela não apareceu com a postura de uma ministra”, disse um parlamentar. Dentro do Planalto, a ordem é aguardar a decisão do STF.

Vídeo

No vídeo Cristine faz declarações ao lado de amigos. “Eu tenho para falar pra vocês o seguinte: todo mundo tem o direito de pedir qualquer coisa na Justiça. Todo mundo pode pedir qualquer coisa abstrata. O negócio é o seguinte: quem é quem tem o direito? Ainda mais na Justiça do Trabalho? Eu juro para vocês que eu não achava que eu tinha nada para dever para essas duas pessoas que entraram contra mim e eu vou provar isso em breve”, diz.

Um dos homens que a acompanham pede para dar uma declaração “como empresário” e diz que “ação trabalhista toda hora a gente tem”. “Eu posso dar uma declaração como empresário aqui? Ação trabalhista toda hora a gente tem”, diz. Um outro completa. “Todo mundo pode ter, eu tenho, ele tem”. “E eu tô com você, doutora”, diz.

Piadas

O site Piauí, famoso por usar tom humorístico em seus textos, brincou com a situação: “A deputada federal Cristiane Brasil aproveitou mais um dia de ócio de sua turnê nacional rumo ao Ministério do Trabalho para anunciar a criação de uma produtora de vídeos. A empresa, que vai se chamar Cristiane Brasileirinhas, nasce com um conceito novo, que mistura a estética pornô aos grandes temas da política nacional. No primeiro vídeo, divulgado hoje, a deputada fala sobre processos trabalhistas, enquanto se faz cercar por quatro sósias, sem camisa, do ator Alexandre Frota”.

“O vídeo divulgado faz parte do programa ‘Sunga Justa’, em que Cristiane Brasil e seus amigos discutem ações trabalhistas de maneira descontraída e parcial. O catálogo também oferece o “Cristiane Brasil Legal”, que leva a filha de Roberto Jefferson a recantos inexplorados do país, onde ela encontra políticos do PTB que enfrentaram todo tipo de percalço para poder roubar – mesmo em cidades onde não havia nada para roubar. Em “A Voz da Brasil”, a deputada e ex-futura ministra mantém uma espécie de diário emocional do périplo que enfrenta para assumir o Ministério do Trabalho”, continua o texto satírico.

