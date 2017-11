O vídeo do ex-ministro José Dirceu dançando em festa foi divulgado na internet pela própria mulher do petista

O vídeo divulgado no dia 12 em que o ex-ministro José Dirceu aparece sambando na festa de sua esposa, Simone, foi divulgado pela própria mulher do petista. Como destaca a colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, a divulgação tinha causado indignação entre integrantes do partido. Eles imaginavam que as imagens tinham sido feitas por um convidado, que as teria distribuído a jornalistas, traindo a confiança de Dirceu.

No entanto, a verdade foi revelada e a responsável pelas imagens é uma amiga de Simone, que repassou o vídeo à aniversariante.

A publicação recorda que, no caso de Lula, que foi filmado discutindo com assessores numa caravana, a proibição para celulares foi adotada. Após o vazamento dos vídeos, ninguém mais entra nos ônibus de viagem do petista segurando um smartphone.

Festas

Dirceu não está descumprindo medidas judiciais e pode participar de festas. O petista foi solto em maio pelo STF (Supremo Tribunal Federal). Ele havia sido preso em agosto de 2015 pela Operação Lava-Jato.

Os ministros da segunda turma do tribunal decidiram que caberia ao juiz Sérgio Moro, do Paraná, determinar quais medidas restritivas de direito Dirceu deveria seguir. Moro aplicou algumas medidas cautelares, entre as quais o uso de tornozeleira eletrônica.

O petista já tem duas condenações na Operação Lava-Jato, que somam juntas 32 anos

de prisão. Ele recorre em liberdade até que sejam esgotados os recursos no TRF-4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região). Dirceu também foi condenado no mensalão, mas sua pena foi extinta em outubro de 2016.

Entre os convidados da festa estava ex-deputado João Paulo Cunha, condenado no mensalão e que agora atua como advogado. O advogado de Dirceu, Roberto Podval, disse ao jornal Folha de S. Paulo que o petista não infringiu nenhuma ordem judicial.

“Ele está livre, apenas não pode sair de Brasília sem avisar. De resto está livre para ir onde quiser”, afirmou. “Enquanto estiver em liberdade tem todo o direito de festejar o aniversário da mulher, ridículo é um convidado filmar”, disse o advogado.

