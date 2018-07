O vídeo “Jogue como uma mulher, não como Neymar” virou lição de fair play

Vem do futebol feminino uma lição de fair play. Está circulando em uma rede social de microblogs um vídeo de 2016 da atacante Bárbara Latorre, do Barcelona, em um jogo contra o Espanyol. Depois de arrancar em direção à área e deixar pelo caminho quatro marcadoras, ela perde o equilíbrio, cai, mas levanta a tempo de dominar a bola e marcar um golaço. O vídeo é acompanhado por uma mensagem contundente: “Jogue como uma mulher, não como Neymar”.

Essa não é a primeira vez que o vídeo repercute. Na ocasião em que aconteceu, o lance provocou elogios do zagueiro espanhol Gerard Piqué. O jogador do Barcelona postou, na mesma rede social: “Começa como o gol de Léo (Messi) contra o Getafe e termina como o do Ronaldo em Compostela”, afirmava o jogador do time catalão. O vídeo foi reproduzido pelo diário “Mundo Deportivo”.

Barbara Latorre tem 25 anos e está no Barcelona há duas temporadas. Antes, passou pelo próprio Espanyol, algoz em quem marcou o gol registrado no vídeo. A habilidade demonstrada é própria de quem surgiu no futsal, modalidade que a jogadora nascida em Aragón, no nordeste da Espanha, custou a trocar pelos gramados.

Neymar deixou o Mundial muito criticado: o brasileiro é acusado de se jogar e de simular faltas e pênaltis, o que tem provocado uma enxurrada de memes nas redes sociais. A desconfiança da arbitragem em relação aos lances também parece ter aumentado neste que foi o primeiro Mundial com uso dos árbitros de vídeo (VAR, na sigla em inglês).

