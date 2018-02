O volante Arthur participou do treino do Grêmio antes da partida de sábado pelo Gauchão

Horas após o desembarque em Porto Alegre depois do empate com o Independiente no primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, parte do grupo do Grêmio voltou, nesta quinta-feira (15), aos treinamentos no CT Luiz Carvalho. Com o jogo contra o Veranópolis pelo Campeonato Gaúcho marcado para as 21h30min deste sábado (17), no estádio Antônio David Farina (em Veranópolis), o técnico Renato Portaluppi já começou a trabalhar o time que entra em campo.

Devido ao desgaste da partida e da viagem de volta da Argentina, os jogadores que foram titulares durante os 90 minutos contra o Independiente receberam folga na tarde desta quinta-feira, enquanto os outros atletas trabalharam forte sob o sol que cobria o CT. Em campo reduzido e com duas fitas delimitando três zonas de ação, dois times se enfrentavam – e um curinga auxiliava o time portador da bola. A grande presença foi Arthur, que mais uma vez participou integralmente da atividade e pode ficar à disposição já nos próximos dias.

Apesar da folga, Marcelo Grohe trabalhou com os demais goleiros e Maicon fez trabalhos de recuperação junto com Madson, que acusou um desconforto no músculo adutor da coxa no treino de segunda-feira. Nesta sexta-feira (16) o grupo volta aos trabalhos pela manhã, e viaja para Nova Prata – onde ficará concentrado – após o almoço.

Na noite de quarta-feira (14), Independiente e Grêmio ficaram no 1 a 1 e disputarão o título da Recopa Sul-Americana na próxima quarta-feira (21), às 21h45min, em Porto Alegre.

