O Volkswagen Gol e o Voyage ganharam câmbio automático pela primeira vez

A Volkswagen concentra seu foco em ampliar sua participação no segmento de veículos automáticos. Depois de lançar o Golf e o Golf Variant (disponíveis exclusivamente com transmissão automática), a empresa apresenta o Gol e o Voyage com câmbio automático. É a primeira vez que ambos os modelos contam com esse tipo de transmissão.

O Gol e o Voyage com câmbio automático chegaram ao mercado neste mês como parte da linha 2019 dos modelos. Eles integram a lista de 20 lançamentos previstos até 2020, dentro do conceito da Nova Volkswagen e da maior ofensiva de produtos da história da empresa no Brasil, como resultado de investimentos de R$ 7 bilhões no País até 2020.

Outra novidade é a aplicação do propulsor 1.6l da família EA211, com até 120 cv (o mesmo utilizado no Polo MSI e no Virtus MSI). Esse motor é associado no Gol e no Voyage 2019 ao câmbio automático de seis marchas, com conversor de torque, que garante conforto e praticidade no trânsito, sem abrir mão da robustez e da eficiência na troca de marchas.

Dando continuidade à simplificação da oferta de versões, Gol e Voyage 2019 chegam disponíveis em versão única de acabamento. Assim, a Linha 2019 oferece três opções de motor e duas de câmbio: 1.0 (84 cv) e 1.6 (104 cv) com transmissão manual de cinco marchas e 1.6 MSI (120 cv) com transmissão automática.

As configurações com transmissão automática chegam para atender a várias demandas de mercado, que vão desde clientes que procuram ótima relação custo-benefício e conforto a frotistas e pessoas com deficiência (PCD).

Os modelos têm três anos de garantia de fábrica sem limite de quilometragem e são oferecidos em cinco cores: três sólidas (Branco Cristal, Preto Ninja e Vermelho Flash) e duas metálicas (Prata Sirius e Cinza Platinum).

Transmissão

A transmissão que equipa o Gol e o Voyage 2019 possui como principais características alta robustez, rápidas trocas de marcha, elevado nível de conforto e boa eficiência energética. Denominada AQ160-6F, a transmissão automática do Gol e do Voyage 2019 traz relações de marcha e de diferencial específicas, especialmente definidas para essa aplicação.

Essa transmissão foi projetada para carros com motores transversais e possui engrenagens planetárias, com acoplamento por conversor de torque. Caracterizado pela suavidade nas arrancadas e trocas rápidas de velocidades, o câmbio AQ160-6F conta com bloqueio do conversor de torque em diversas condições de uso, o que evita o deslizamento interno do componente, reduzindo o consumo de combustível.

