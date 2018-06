O voo mais longo do mundo terá quase 19 horas de duração

Um novo recorde está a caminho: a partir de outubro, a Singapore Airlines começa a operar o voo comercial mais longo do mundo. Serão 18 horas e 45 minutos para percorrer os 15.288 mil quilômetros entre Cingapura e Nova York no novo Airbus A350-900ULR, que carregará 165 mil litros de combustível para cumprir o trajeto.

Hoje, o voo mais longo do mundo é o da Qatar Airways, entre Doha e Auckland, na Nova Zelândia, que percorre 14.500 quilômetros em 17 horas e 30 minutos. O voo da Singapore será diário, com 161 assentos ao todo – 67 totalmente reclináveis na classe executiva e 94 na econômica premium, com mais espaço para as pernas. Para ficar tantas horas dentro da aeronave, o sistema de entretenimento permitirá, por exemplo, criar playlists antes do embarque com os filmes e músicas disponíveis. Mas o que significam quase 19 horas dentro de um avião? Veja o que seria possível fazer durante esse tempo de voo:

1. Assistir às duas temporadas da série ‘La Casa de Papel’, da Netflix;

2- Ir de ônibus de São Paulo a Porto Alegre;

3 – Assistir 12 vezes ao jogo Brasil x Alemanha da Copa de 2014 (se você gostar de se torturar, é claro);

4- Ouvir 125 vezes a música ‘Faroeste Caboclo’, da Legião Urbana;

5 – Assistir a todos os filmes da saga ‘Star Wars’ (exceto ‘Rogue One’ e ‘Han Solo’);

6 – Fazer 25 voos de ponte aérea entre São Paulo e Rio;

7 – Ir de carro de Lisboa a Paris (e ainda sobrar 2 horas para dar uma paradinha no caminho;

8 – Ir de trem de Moscou a Rostov on Don, base da seleção brasileira na Rússia;

9 – Ir a pé de São Paulo a Santos.

Veja outros voos considerados longos:

1. Auckland-Doha

distância: 14.536 km

empresa – aeronave: Qatar Airways – Boeing 777-200LR

tempo de voo: 17h30min

2. Auckland-Dubai

distância: 14.193 km

empresa – aeronave: Emirates – Boeing 777-200LR

tempo de voo: 17h20min

3. Los Angeles-Cingapura

distância: 14.096 km

empresa – aeronave: United- Boeing 787-9

tempo de voo: 17h55min

4. Dallas-Sydney

distância: 13.801 km

empresa – aeronave: Qantas – Airbus A380

tempo de voo: 15h35min

5. São Francisco-Cingapura

distância: 13.574 km

empresa – aeronave: United – Boeing 787-9

empresa – aeronave: Singapore Airlines Airbus A350-900

tempo de voo: 16h20min

6. Atlanta-Joanesburgo

distância: 13.573 km

empresa – aeronave: Delta – Boeing 777-200LR

tempo de voo: 16h24min

7. Abu Dhabi-Los Angeles

distância: 13.478 km

empresa – aeronave: Etihad – Boeing 777-200LR

tempo de voo: 16h20min

8. Dubai-Los Angeles

distância: 13.394 km

empresa – aeronave: Emirates – Airbus A380

tempo de voo: 16h

9. Jeddah-Los Angeles

distância: 13.384 km

empresa – aeronave: Saudi Arabian Airlines – Boeing 777-300ER

tempo de voo: 16h10min

10. Doha-Los Angeles

distância: 13.341 km

empresa – aeronave: Qatar Airways – Boeing 777-300ER

tempo de voo: 15h55min

