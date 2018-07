O WhatsApp anunciou a realização de testes para limitar as mensagens encaminhadas a várias pessoas

O aplicativo de conversas Whatsapp anunciou nesta sexta-feira (20) que lançou testes para limitar o encaminhamento a 20 mensagens para várias pessoas ao mesmo tempo. A regra será aplicada a todos os países do mundo, com exceção da Índia, onde o limite será de cinco mensagens.

A medida foi anunciada em meio a tentativas de evitar a disseminação de fake news, depois que pessoas foram mortas por linchamento na Índia após acusações falsas circularem pelo aplicativo de mensagens. Depois dos incidentes, a ferramenta de aviso de encaminhamento já vinha sendo testada

Os incidentes tiveram um impacto tão grande na população que o governo indiano ameaçou, na semana passada, processar o aplicativo, de propriedade do Facebook, considerando que a disseminação de notícias falsas também era “sua responsabilidade”, destaca a BBC.

O país, que segundo a companhia é campeão no encaminhamento de mensagens, fotos e vídeos, o Whatsapp vai além de testar um limite de cinco conversas de uma vez e vai retirar o botão de encaminhamento próximo às mensagens de mídia.

“Nós acreditamos que essas mudanças, que vão continuar a evoluir, ajudarão o Whatsapp na forma como ele foi projetado para ser: um aplicativo de mensagens privadas.

A empresa declarou ainda que está “profundamente comprometida com a segurança e a privacidade das criptografias das conversas.

Outras iniciativas

Esta não é a primeira iniciativa que o mensageiro toma para evitar a proliferação de notícias falsas pelo aplicativo. No começo do mês, o WhatsApp anunciou que irá oferecer 20 bolsas de US$ 50 mil (cerca de R$ 195 mil, em conversão direta) para estudos que busquem compreender o fenômeno e para encontrar alternativas sem afetar a privacidade dos usuários.

Outras medidas foram tomadas após o anúncio. Uma das atualizações mais recentes, disponibilizada em 10 de julho, está o rótulo que indica quando a mensagem é encaminhada ou não. Dessa forma, o remetente pode certificar se aquele conteúdo é de autoria de quem enviou ou não. Além disso, o WhatsApp testa uma forma de proteção contra links maliciosos, para evitar a proliferação de golpes, como o caso do PIS/Pasep, com 100 mil vítimas em menos de 24 horas.

Dicas de segurança

O WhatsApp também divulgou uma lista com sugestões para usuários se manterem mais seguros no mensageiro. Entre as dicas estão os ajustes de privacidade, bloqueio de usuários desconhecidos, a solicitação de dados da conta, limpeza de conversas, a desativação de recibos de leitura, a denúncia de mensagens de spam, sair do grupo e a verificação em duas etapas.

Deixe seu comentário: