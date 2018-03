O WhatsApp aumentou para uma hora o tempo para apagar mensagem enviada por engano

O recurso de apagar mensagens no WhatsApp trouxe a salvação para muitas pessoas desatentas no aplicativo, e agora há novas informações de que ela será terá o seu tempo de disponibilidade ampliado após o envio.

Conforme observou o site WABetaInfo, a última versão beta do app (2.18.69) para Android mudou o intervalo de tempo para apagar mensagens depois de 1 hora e 24 minutos do envio, aumentando expressivamente o período original do recurso, que era de 7 minutos.

Se o retorno do período de testes para essa alteração for positivo, é provável que ela seja implementada em breve em uma futura atualização do WhatsApp, com grandes possibilidades de também chegar ao iOS.

A outra novidade é que o aplicativo passou a incluir um botão para o envio de stickers (adesivos), que por enquanto está desabilitado, mas visível no beta do aplicativo.

Além disso, surgiram outros boatos sobre a possível função para bloquear a gravação de mensagens por voz e um novo sistema de sinalização para mensagens que foram encaminhadas – ambas as funcionalidades também desativadas na configuração padrão da ferramenta.

Melhoria para grupos

O WhatsApp lançou, em fevereiro, um novo recurso no seu aplicativo de mensagens para smartphones. Os grupos de contatos agora podem ter uma descrição. Com isso, pessoas convidadas a fazer parte dele poderão saber qual é a razão do grupo existir antes mesmo de entrar nele. Liberada gradualmente, a novidade está disponível na versão 2.18.54 do app para o sistema Android e para o Windows Phone por enquanto. Os iPhones devem receber o recurso nas próximas semanas, como indica o site WABetaInfo. A descrição do grupo pode ser alterada por qualquer participante, mas, no futuro, o administrador poderá escolher restringir a edição dela. Por enquanto, essa opção de privacidade ainda não está disponível. O WhatsApp vem reformulando os grupos aos poucos nos últimos meses. A empresa, por exemplo, testa uma função que permite a um administradorrebaixar outro administrador para a condição de participante, que tem menos direitos no grupo. Outro recurso para grupos que foi detectado recentemente é o que permite ao administrador selecionar quem pode enviar mídias, arquivos ou mensagens. Entre as novidades anunciadas pelo WhatsApp neste ano, as mais importantes foram o lançamento do aplicativo WhatsApp Business, voltado a pequenas e médias empresas – que terá funções pagas –, e o início do teste de transferências monetárias na Índia, o que indica o interessa da companhia em tomar um rumo semelhante ao do WeChat, popular na China. Um novo recurso foi encontrado no WhatsApp. Agora, o aplicativo, na sua versão de testes, pode realizar chamadas de voz ou vídeo com três ou mais pessoas ao mesmo tempo. Antes, a função era limitada a duas pessoas.

