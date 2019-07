O WhatsApp deve ganhar ferramenta de edição de imagens

Se você é daquelas pessoas que gostam de ficar editando imagens recebidas pelo WhatsApp e as reenviando para o mesmo grupo ou contato, uma nova ferramenta do app irá facilitar bastante o seu trabalho.

Revelada pelo site WABetaInfo, a nova ferramenta será um atalho para que os usuários possam fazer uma edição rápida em qualquer imagem recebida pelo aplicativo, fazendo com que os usuários não mais precisem baixar a imagem, abri-la em um app de edição, anexar a imagem alterada na conversa e enviá-la novamente.

Segundo as informações obtidas pelo site, a função permitirá que se edite a imagem direto pelo WhatsApp, que irá abrir a foto em seu smartphone junto com uma paleta de edição parecida com a do Instagram, onde será possível adicionar desenhos, palavras e até mesmo figurinhas na imagem, que já é automaticamente reenviada para a mesma conversa depois de pronta.

A função ainda está sendo desenvolvida pela empresa, então ela não está disponível em nenhuma das versões beta do WhatsApp, mas quando estiver pronta essa função será introduzida tanto na versão para Android quanto na versão para iOS do app.

Como a ferramenta ainda está nas fases iniciais de desenvolvimento, não há ainda previsão de quando ela deverá ser disponibilizada para os usuários – e é provável que demore uns bons meses até a nova função ser liberada para todo mundo.

Espaço no celular

O WhatsApp tem estado meio quieto em relação a futuras novidades, mas um novo recurso em desenvolvimento flagrado pelo site WaBetaInfo soa interessante para muita gente. Aparentemente o app está trabalhando em uma funcionalidade que criará edições rápidas de fotos dentro do próprio app – o que pode ajudar a salvar espaço no celular dos usuários. Mas como isso pode ajudar a não lotar o armazenamento do smartphone?

Bem simples: quantas vezes não recebemos alguma foto no aplicativo e aí baixamos para a galeria do aparelho para editar antes de encaminhar para alguém? Seja para recortar a imagem, girar ou adicionar algum elemento qualquer, mesmo que seja pela própria edição do WhatsApp na sequência.

Ao fazer isso, é muito comum esquecer a foto perdida lá na galeria depois e só perceber que aquilo se acumulou quando o celular já está com o armazenamento quase lotando. Futuramente, não mais. A nova função que o WhatsApp começou a desenvolver – e por isso não está disponível nem para todos os usuários beta – envolve uma edição rápida de fotos dentro do próprio app.

No iOS, o WhatsApp está criando um novo ícone de “edição” na parte de baixo do aplicativo, ao lado de outros como compartilhar, favoritar e excluir. Dessa maneira, você poderá usar os recursos de edição do aplicativo dentro do próprio sistema – poderá girar, adicionar um texto, colocar emojis e afins – e na sequência encaminhar para outro contato.

