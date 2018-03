O WhatsApp deverá ampliar de 7 minutos para 1 hora e 8 minutos o limite de tempo para apagar as mensagens enviadas

Por anos, os usuários pediram para que pudessem apagar mensagens enviadas no WhatsApp, e a desenvolvedora finalmente atendeu a essa súplica em 2017. Desde então, você consegue apagar qualquer mensagem em até 7 minutos depois de fazer o envio para grupos ou indivíduos. Agora, segundo o site WABetaInfo, esse limite deve ser radicalmente multiplicado.

De acordo com o site especializado em novidades acerca do serviço de mensagens, será possível apagar mensagens em até 68 minutos após o envio. Mais precisamente, o mensageiro vai contar 4.080 segundos para, só então, impedir que qualquer texto seja deletado. Em outras palavras, os usuários do mensageiro agora poderão se livrar de mensagens erradas mesmo depois de passada mais de uma hora do envio.

Essa novidade, contudo, só está disponível no momento para o WhatsApp Beta em sua versão 2.18.69 ou superior. Quem tiver essa versão instalada em seu smartphone Android já pode apagar mensagens dentro do novo prazo mesmo quando elas são enviadas para pessoas que estão usando versões mais antigas do mensageiro.

Outra mudança presente nessa versão beta em específico diz respeito aos emojis, sendo que alguns deles tiveram suas imagens alteradas levemente. De acordo com o WABetaInfo, essa edição do mensageiro ainda está bastante crua e pode apresentar travamentos na hora de compartilhar GIFs.

Localização em tempo real

No final do ano passado, o WhatsApp lançou um novo recurso que lhe permite compartilhar sua localização em tempo real com família e amigos. Seja para se encontrar com amigos, avisar a familiares que você está em segurança ou compartilhar seu trajeto, o recurso Localização Atual é uma maneira simples e segura para informar às pessoas onde você está. Esta função criptografada de ponta-a-ponta lhe permite controlar com quem você compartilha sua localização e por quanto tempo. Você pode escolher encerrar o compartilhamento a qualquer momento ou simplesmente deixar que o contador de tempo da Localização Atual expire.

Funciona assim: Abra uma conversa com o contato ou grupo com quem desejar compartilhar. Sob “Localização”, no botão anexar, há a nova opção de “Compartilhar Localização Atual”. Escolha por quanto tempo deseja compartilhá-la e toque em enviar. Cada membro da conversa conseguirá ver sua localização em tempo real em um mapa. Se mais de uma pessoa compartilhar sua localização em um grupo, todas as localizações aparecerão no mesmo mapa.

O recurso Localização Atual está disponível para ambos Android e iPhone.

