O WhatsApp está prestes a receber um recurso capaz de economizar a bateria do celular

O WhatsApp está testando o modo noturno para seu aplicativo no Android. A função foi descoberta nesta terça-feira (26) pelo WABetaInfo, site que analisa versões do aplicativo que ainda não foram lançadas ao grande público.

Segundo a publicação, o modo noturno está escondido na versão 2.19.82 beta do WhatsApp, mas a função ainda está sendo aperfeiçoada pelos desenvolvedores, disponível apenas para quem faz parte do programa de testes de versões beta, justamente para que essas pessoas façam devidos testes e informem seus feedbacks.

Na versão em questão, o WhatsApp redesenhou a aba Configurações para que ela ficasse compatível com o modo noturno, e a plataforma adicionou ícones e mudou o posicionamento de algumas ferramentas. Como é uma versão de testes, a aparência ainda pode ser modificada, mas na imagem abaixo é possível ver as novidades:

No WhatsApp, o modo noturno será reproduzido com um tom de cinza escuro, e não na cor preta. Mas a diferença para o usuário é imperceptível: o recurso é utilizado para reduzir o brilho da tela, trocando seu padrão de cores para tornar a experiência do usuário mais agradável em ambientes com pouca luz.

Ainda não se sabe quando o modo noturno será lançado oficialmente, mas considerando que uma primeira versão do recurso acaba de aparecer na versão beta em caráter de testes, é possível que a novidade ainda leve um tempinho para ser liberada à base geral de usuários. De qualquer maneira, parece que a empresa disse que a função estará disponível de maneira nativa na próxima grande atualização do Android.

Em outubro do ano passado, o WABetaInfo detectou testes do modo noturno para dispositivos iOS. Nas imagens divulgadas, as conversas exibem um fundo escuro e os balões de diálogo apresentam uma variação de cores cinza e verde musgo.

Outros apps

O aplicativo de mensagens parece não querer ficar para trás, visto que o modo escuro já chegou a muitos apps, como Google Chrome, Facebook Messenger, Viber, Google Drive e vários outros. Além disso, o próprio Google está trabalhando na possibilidade de um tema escuro para todo o sistema operacional com o Android Q.

