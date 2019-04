O WhatsApp está testando a execução contínua de áudios. Saiba como funciona

O WhatsApp está testando a execução contínua de áudios para o seu aplicativo Android. A função foi descoberta pelo WABetaInfo, site que analisa versões do aplicativo que ainda não foram lançadas ao grande público.

Isso significa que a reprodução de mensagens de voz é realizada de forma automática – desde que o usuário tenha recebido dois ou mais áudios em sequência. Basta iniciar o primeiro áudio.

O aplicativo oferece um pequeno intervalo entre as mensagens para indicar o término e início de uma nova reprodução. Por enquanto, a função só está disponível na versão 2.19.86 beta do WhatsApp, que funciona como um programa de testes.

A execução contínua de áudios será liberada para todos os usuários do WhatsApp Beta. Se você quiser testar o recurso, basta pedir a um amigo que encaminhe duas mensagens de voz. Clique na primeira, se a próxima tocar automaticamente, o recurso está disponível no seu smartphone.

Em outubro, o WABetaInfo havia detectado o mesmo recurso em uma atualização do WhatsApp para iOS.

O site também descobriu que o WhatsApp está testando no Android melhorias para a função que permite aos usuários assistirem a vídeos durante uma conversa. O recurso é chamado de modo picture-in-picture (PiP).

Com a possível atualização, o player continua sendo exibido mesmo quando o WhatsApp é fechado. Assim, o usuário consegue ver outras conversas ou até usar outros aplicativos sem deixar de assistir ao vídeo.

Os recursos PiP e a execução contínua de áudios não têm data para serem liberados, mas devem chegar aos dispositivos com sistema operacional Android 8 Oreo e mais recentes.

Como baixar o WhatsApp Beta

O WhatsApp Beta é um programa de testes do WhatsApp, que libera uma série de recursos para que os usuários possam realizar testes e informar seus feedbacks. Isso significa que os “testadores” têm acesso antecipado a várias atualizações do aplicativo regular.

Mas nem tudo é um mar de rosas: eles também lidam com bugs, erros inesperados e demais problemas pontuais. Alguns dos recursos nem chegam a ser lançados oficialmente pelo WhatsApp.

O WhatsApp Beta está disponível apenas para usuários do Android. O aplicativo vai substituir a versão regular do WhatsApp em seu smartphone, mas as duas versões funcionam da mesma forma – a diferença é que você passa a receber atualizações para testes.

Antes de fazer o download do aplicativo, você precisa estar conectado a sua conta da Google. Depois, é só acessar a página do programa de testes do WhatsApp pelo site do Google Play e clicar em “Participar dos testes”.

O próximo passo é fazer uma atualização manual do aplicativo no Google Play ou esperar até que o WhatsApp seja atualizado automaticamente. Na página do programa de testes, o usuário é informado que o update pode demorar algum tempo.

Agora, quando procurar pelo WhatsApp no Google Play, o usuário vai se deparar com a versão beta do aplicativo. É possível sair do programa de testes a qualquer momento pelo mesmo link da inscrição. Em seguida, será necessário desinstalar a versão de testes e instalar o aplicativo regular.

Deixe seu comentário: