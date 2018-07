O WhatsApp está testando um recurso para acabar com as mensagens falsas dentro do aplicativo

O WhatsApp está testando um recurso para tentar acabar com as mensagens falsas dentro do aplicativo. A nova ferramenta avisa quando um link compartilhado é considerado suspeito.

A atualização foi detectada nesta sexta-feira (6) pelo WABetaInfo, site que analisa versões do aplicativo que ainda não foram lançadas. Ao identificar uma mensagem com link, o WhatsApp examina o conteúdo para saber se o usuário será redirecionado a um site falso. A mensagem fica marcada com uma etiqueta vermelha.

Se o usuário decidir abrir o link, o aplicativo alerta novamente o usuário. “Este link contém caracteres incomuns. Ele pode estar tentando se passar por outro site”.

Neste ano, ao menos sete golpes foram disseminados na plataforma – os cibercriminosos simulam promoções de grandes marcas ou aproveitam datas comemorativas para enganar usuários. Coca-Cola e a Páscoa foram temas de algumas fraudes recentes.

Administradores

Uma nova função permite restringir aos administradores o envio de mensagens nos grupos do WhatsApp. O anúncio foi feito na sexta-feira. Para habilitar a função, é necessário ir em “Informações do grupo”, depois “Configurações do Grupo”, em seguida “Enviar mensagens”. Por fim, selecione “Somente Admins” e clique em “Confirmar”.

A opção está disponível na versão mais recente do aplicativo, usado por cerca de 120 milhões de usuários no Brasil. “O WhatsApp acredita que essa adição é mais uma ferramenta para melhorar o controle dos administradores de grupos sobre o que é compartilhado”, informou a empresa.

WhatsApp Status

WhatsApp Status, função do mensageiro que copia o Instagram Stories com posts que somem em 24 horas, roubou a cena ao redor do mundo: lançado em 2017, soma 450 milhões de usuários ativos por dia, contra 300 milhões nas histórias do Instagram. Este último, vale lembrar, foi “inspirado” no Snapchat, que tem 191 milhões de contas ativas diariamente.

Assim como nas demais ferramentas de posts temporários, os usuários do WhatsApp podem publicar vídeos, fotos, GIFs e textos estilizados em um feed dentro do mensageiro – e o conteúdo ainda pode ser editado com a inclusão filtros, stickers e anotações. A seguir, entenda os detalhes sobre a função que causou polêmica no último ano.

Status vs Recado

A função “status” existe no WhatsApp desde que ele foi lançado, em 2009, mas de uma maneira diferente. Em sua primeira versão, o recurso tinha o objetivo de dizer aos contatos o que o usuário estava fazendo naquele momento. E assim foi até 2017, quando os posts temporários foram lançados. A partir daí, o recurso original teve o nome alterado para “recado”. Nele, o usuário pode digitar até 139 caracteres ou selecionar uma mensagem já pronta, como “Disponível”, “Ocupado”, “No cinema”, “No trabalho” ou “Bateria prestes a acabar”.

