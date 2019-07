WhatsApp “falso” já atinge 25 milhões de usuários no mundo; entenda a falha

Um novo malware conhecido como Agent Smith, descoberto na quarta-feira (10), infecta usuários por meio de clones de apps como WhatsApp, MX Player e Truecaller e substitui os programas legítimos do Android por versões comprometidas com adware. O ataque já atingiu cerca de 25 milhões de celulares na Índia, Paquistão, Bangladesh e outros países asiáticos.

O código malicioso explora a vulnerabilidade Janus, descoberta no fim de 2017, para que os hackers faturem com a visualização da publicidade. A falha não afeta smartphones com Android 7 (Nougat) ou versões mais recentes do sistema do Google.

O malware é distribuído por lojas alternativas de apps Android. Uma delas é a 9apps, ligada à Alibaba, gigante chinesa do e-commerce. Segundo a Check Point, a ameaça se disfarça como APKs de aplicativos populares para estimular a instalação. Para baixar esse tipo de programa, o usuário precisa, antes, remover manualmente as proteções do Android.

Uma vez no celular, o aplicativo abre caminho para a instalação do malware Agent Smith, disfarçado de uma suposta atualização do Google. Ele, por sua vez, analisa os demais apps instalados no aparelho e faz o download de uma lista de clones com modificações no código. Após o download em lote, o malware explora a vulnerabilidade Janus para substituir os apps legítimos sem levantar suspeitas.