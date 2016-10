O WhatsApp ganhou recursos parecidos com o Snapchat, aplicativo popular entre os jovens. As pessoas agora podem desenhar e usar imagens engraçadas nas suas fotos e vídeos

Já passou o tempo em que o WhatsApp só servia para mandar fotos “comuns”. Na corrida para enfrentar mensageiros menores, porém com mais recursos, como o Telegram, o aplicativo de bate-papo mais popular do mundo passou a oferecer opções variadas de compartilhamento de imagens engraçadas. A companhia anunciou novidades para estes recursos, com a inclusão de ferramentas para fazer rápidas modificações nas mídias.

“Ao tirar uma foto, gravar ou compartilhar algum vídeo, automaticamente você verá as ferramentas de edição”, diz o WhatsApp, em comunicado. “Seja para adicionar um emoji, seja para desenhar um enorme coração vermelho a fim de mostrar o quanto você gosta de alguém: nós sabemos que uma imagem realmente vale mais que mil palavras. Experimente também colocar texto com diferentes fontes e cores.”

A função é parecida com o que o Snapchat oferece. Os recursos são menos avançados que em apps específicos de fotografia, como o Instagram, que oferece uma gama de filtros e ajustes finos. No WhatsApp, é possível apenas escrever e desenhar sobre as imagens. A novidade já foi liberada para Android e chegará em breve ao iPhone.

A atualização do aplicativo também abre a possibilidade de uso da tela como flash frontal para selfies em locais com pouca iluminação, além de adicionar a opção de zoom na gravação de vídeos. Veja, a seguir, quatro formas de deixar suas mensagens mais animadas no mensageiro.

Enviando um GIF.

A criação e o compartilhamento de GIFs se dá por meio da edição de vídeos em formatos curtos de até seis segundos. Para enviar um GIF a partir de um vídeo, basta gravar usando a câmera do seu celular ou selecionar um arquivo da biblioteca e transformar em imagem animada tocando no botão no canto superior direito da tela.

Escrever em fotos.

Um dos três recursos estreados recentemente no WhatsApp é a função de escrita em fotos, no estilo popularizado pelo Snapchat. Disponível somente em fotos tiradas na hora com a ferramenta de câmera, o usuário pode inserir texto de várias cores e posicioná-lo em qualquer lugar da imagem antes de compartilhar com os amigos.

Inserir figurinhas na foto.

Também disponível somente em fotos capturadas no momento, a adição de emojis e figurinhas é mais uma forma de deixar suas imagens divertidas no mensageiro. Há um acervo considerável de carinhas e formas variadas para posicionar e redimensionar na foto. Nesse caso específico, a função se parece mais com a do Facebook Messenger.

Desenhar na foto.

A maneira mais livre de incrementar imagens antes de compartilhar é por meio da ferramenta de desenho. Basta escolher o lápis e qualquer cor na paleta à direita para começar a rabiscar na foto do jeito que quiser.

Com exceção dos GIFs, as outras formas de edição podem ser usadas em conjunto na mesma foto antes do compartilhamento.

Comentários