O WhatsApp libera opção para impedir que o usuário seja colocado em um grupo sem ter autorizado

Um dos recursos mais populares do WhatsApp – e também um dos mais controversos – recebeu um incremento no gerenciamento de privacidade. Até então não era possível impedir que administradores de grupos adicionassem livremente outros usuários aos grupos.

Para evitar ser incomodado com adições indesejadas, o aplicativo agora disponibiliza um filtro em que o usuário pode configurar quem poderá adicioná-lo aos grupos. São três opções:

Todos: Essa opção equivale ao modelo atual, que permite que qualquer administrador de grupo inclua novos membros no grupo sem que eles tenham solicitado o convite;

Meus contatos: Essa opção requer que o administrador esteja na lista de contatos de quem será adicionado ao grupo;

Meus contatos, exceto: Essa opção limita as opções aos contatos e ainda permite a criação de uma lista de pessoas impedidos de adicionar membros sem o consentimento do contato;

Por enquanto, o novo recurso de privacidade em grupos está disponível apenas na versão beta. Para ativar, é preciso seguir os seguintes passos: Acesse as configurações do WhatsApp; Toque na opção “Conta”; Clique na opção “Privacidade”; Toque na opção “Grupos”; Selecione a opção de privacidade em grupos conforme a sua vontade.

Na lista de contatos impedidos, é preciso incluir um a um. Nesse caso, os contatos selecionados não são impedidos de enviar mensagens individuais, essa restrição só impede a adição em grupos.

Os leitores que não participam do programa de testadores, em breve, também receberão uma atualização contendo essa opção.

Netflix

O WhatsApp implementou no ano passado a possibilidade de rodar vídeos de algumas fontes diretamente no corpo da mensagem, sem a necessidade de sair do mensageiro para abrir outro app audiovisual. Agora, chega uma novidade com essa mesma funcionalidade: a versão para iOS passar a reproduzir os trailers da Netflix dessa mesma forma.

O flagra é do pessoal do WAbetaInfo. Um seguidor disse ter visto esse recurso e, após investigação, tudo foi confirmado. Ao colar um link da Netflix, o player já aparece com o ícone de “play” no meio da tela. Ao visualizar a prévia, ela é reproduzida na própria mensagem ou em uma telinha à parte, no modo picture-in-picture.

Por enquanto, é possível assistir assim ao conteúdo do Facebook, YouTube, Instagram, Streamable e agora também da Netflix. Para utilizar, é só aguardar a distribuição local para seu WhatsApp com a versão mais recente do app em seu iPhone. Ainda não há informações sobre essa mesma funcionalidade no Android.