O WhatsApp mudou e ganhou novos alertas para mensagens

O WhatsApp para iPhone (iOS) ganhou um atalho para localizar rapidamente respostas e citações em grupos. O recurso é útil em bate-papos movimentados, nos quais assuntos importantes podem acabar se perdendo em meio às conversas. Com essa função, basta tocar em um botão para ser levado diretamente à mensagem na qual que você foi citado ou respondido.

A seguir, veja como checar citações rapidamente com o atalho do WhatsApp para celulares da Apple. Vale lembrar que para usar a novidade, é necessário ter a versão 2.18.22 do mensageiro instalada no seu smartphone.

Passo 1. Após atualizar o seu WhatsApp, abra um grupo com mensagens não lidas e verifique o botão “@”, na lateral direita da tela. Ele só aparece caso alguém o tenha citado ou respondido. Toque sobre o botão para ser levado diretamente à mensagem.

Passo 2. Se o botão “@” permanecer, significa que existem outras respostas ou citações. Toque sobre ele novamente para ir à mensagem. Note que ele desaparecerá quando todas as citações ou respostas forem lidas.

Aproveite as dicas para encontrar rapidamente citações ou respostas e evitar perder mensagens importantes em grupos movimentados do WhatsApp.

Apagar mensagens

O WhatsApp recebeu no ano passado o recurso de apagar mensagens enviadas. Mas essa função, que pode salvar muitos empregos e relacionamentos, não funciona em todos os casos: como o The Next Web descobriu, há algumas mensagens enviadas por meio do aplicativo que, ainda que apareçam como “deletadas”, ficam visíveis para outras pessoas.

Acima, é possível ver o exemplo mais claro disso. Quando alguém responde a uma mensagem sua, a mensagem continua legível mesmo que você apague a mensagem original. Isso acontece tanto no caso de conversas privadas, como na imagem acima, quanto no caso de conversas em grupo. Nesse último caso, todos os membros do grupo seguem sendo capazes de ler a mensagem.

No site do WhatsApp, a empresa ressalta que as mensagens enviadas só podem ser apagadas no máximo sete minutos após o envio. A página, no entanto, não diz nada sobre como esse recurso funciona no caso de mensagens respondidas. A lógica parece ser a seguinte: se outras pessoas já leram a mensagem, não faz sentido que ela se torne ilegível depois.

Essa não é a primeira vez que uma limitação do recurso de apagar mensagens é descoberta. Alguns aplicativos se aproveitam do fato de que as mensagens ficam registradas no histórico do Android e permitem lê-las.

Vídeo

O WhatsApp está prestes a ganhar uma nova função no Android: chamada de voz e vídeo para grupos. Conforme relata o WABetaInfo, o recurso já pode ser encontrado na versão beta 2.17.443 do aplicativo, embora ainda esteja inativo para os usuários.

A informação foi extraída destrinchando os arquivos que compõem o aplicativo. Uma das linhas de código contém uma mensagem de erro que dá o tom do que está por vir. “Não foi possível alternar entre chamadas de voz e vídeo porque o recurso não está disponível em chamadas em grupo” é o alerta escondido nas entranhas do WhatsApp. Isso indica que as chamadas coletivas estão praticamente confirmadas.

