O WhatsApp permitirá excluir mensagens uma hora após o envio: Antes, o aplicativo permitia que uma mensagem fosse apagada até sete minutos depois de ser enviada

Mandou uma mensagem errada e esqueceu-se de delatar? Calma. Agora o WhatsApp vai permitir excluir mensagem até uma hora depois de ter sido enviada.

Segundo o site norte-americano The Verge, a nova funcionalidade estará disponível para usuários que tem a última versão do WhatsApp em seus celulares. Esses usuários conseguem excluir as mensagens em até uma hora, oito minutos e 16 segundos depois do envio. Não há previsão quando o serviço estará disponível para todos os usuários do mundo.

A empresa não divulgou o porquê escolheu esse número exato nem os motivos que a fizeram não divulgar amplamente a novidade. Em outubro do ano passado, o WhatsApp anunciou que iria permitir editar e excluir mensagens até sete minutos depois terem sido enviadas.

Áudio

Na semana passada, usuários descobriram uma forma de ouvir áudio antes de enviar para seus contatos. A opção está disponível apenas para quem usa iPhone e tem o aplicativo na versão 2.18.10.

Para isso, basta apertar para gravar o áudio, esperar o ícone do cadeado, travar o microfone e gravar. O momento chave acontece aqui: antes de enviar a gravação, saia do aplicativo. Isso fará com que o áudio fique salvo na conversa e que será possível ouvir, enviar ou descartar a mensagem.

Isso acontece porque o WhatsApp salva automaticamente o áudio quando o aplicativo é fechado. A funcionalidade existe para que o usuário não precise gravar tudo de novo caso receba uma ligação no meio da gravação.

Oficialmente, não há previsão de que o aplicativo crie uma funcionalidade para ouvir áudios e nem se eles vão tirar essa possibilidade em uma nova atualização do app.

Grupos

O WhatsApp lançou, em fevereiro, um novo recurso no seu aplicativo de mensagens para smartphones. Os grupos de contatos agora podem ter uma descrição. Com isso, pessoas convidadas a fazer parte dele poderão saber qual é a razão do grupo existir antes mesmo de entrar nele.

Liberada gradualmente, a novidade está disponível na versão 2.18.54 do app para o sistema Android e para o Windows Phone por enquanto. Os iPhones devem receber o recurso nas próximas semanas, como indica o site WABetaInfo.

A descrição do grupo pode ser alterada por qualquer participante, mas, no futuro, o administrador poderá escolher restringir a edição dela. Por enquanto, essa opção de privacidade ainda não está disponível.

Entre as novidades anunciadas pelo WhatsApp neste ano, as mais importantes foram o lançamento do aplicativo WhatsApp Business, voltado a pequenas e médias empresas – que terá funções pagas –, e o início do teste de transferências monetárias na Índia, o que indica o interessa da companhia em tomar um rumo semelhante ao do WeChat, popular na China.

Deixe seu comentário: