O WhatsApp pode parar de funcionar em iPhones que rodam o iOS 13

De acordo com uma reportagem publicada nesta terça-feira (6) pelo site The Information, uma mudança no modo como apps de terceiros utilizam o iOS para efetuar chamadas via VOIP obrigará que aplicativos como WhatsApp e Facebook tenham de redefinir totalmente o seu funcionamento nos aparelhos da Apple.

A mudança acontecerá no uso do PushKit VoIP, um API que permite que aplicativos que possuem opção de efetuar chamadas de voz e vídeo para seus contatos (como o WhatsApp e o Facebook) deixem essa API rodando em plano de fundo, mesmo que ela não esteja sendo usada. O motivo para isso seria agilizar o processo das ligações. No entanto, esses aplicativos também podem aproveitar o fato da API ser executada em plano de fundo, para acessar as informações do dono do celular e coletar seus dados de navegação.

A partir do iOS 13, essa API não poderá mais ser executada em plano de fundo, e os apps só poderão acessá-la caso o usuário esteja tentando efetuar uma ligação. A mudança prioriza a privacidade, pois evita que esses aplicativos utilizem o PushKit VoIP para ficar coletando dados sem o consentimento de quem os aciona.

De acordo com a reportagem do The Information, o app que deverá ter mais trabalho para se adequar à mudança será o WhatsApp, pois ele utiliza o PushKit VoIP rodando no plano de fundo para executar sua criptografia de ponta a ponta. Isso significa que os administradores do messenger terão de mudar totalmente a forma como o programa funciona – e, caso a empresa não consiga corrigir isso em algumas semanas, todos os usuários que atualizarem seus iPhones para o iOS 13 não conseguirão mais utilizar o WhatsApp até que saia uma atualização que corrija esse problema.

Ainda que o Facebook afirme que utiliza a API apenas para encriptar as mensagens no WhatsApp e que não o usa para fins de coleta de dados dos usuários, não é o que Philip Shoemaker, ex-diretor da App Store, afirma. Ele lembra que, em 2014, quando a rede social separou toda a parte de conversas privadas em um app próprio (o Messenger), a empresa continuou fazendo com que o app Facebook rodasse a API de VoIP no plano de fundo – mesmo que ele não tivesse mais a opção de fazer ligações. E apenas depois de muita pressão da Apple é que a empresade Mark Zucerberg parou de utilizar a API.

