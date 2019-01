O WhatsApp restringe o encaminhamento de mensagens para até 5 conversas por vez

O WhatsApp permite encaminhar mensagens para até 5 chats por vez no Brasil. Antes, você podia repassar conteúdo para até 20 contatos ou grupos. A mudança não foi anunciada oficialmente, mas vale para a Índia desde julho de 2018, e vem sendo testada no restante do mundo desde dezembro.

Para conferir se a limitação vale para você, é simples: selecione qualquer mensagem no WhatsApp, toque no botão Encaminhar e selecione 5 conversas na lista. Então, toque em mais um contato. O aplicativo exibirá a seguinte mensagem: “você só pode compartilhar com até mais 5 conversas”.

Alguns usuários no Brasil já encontravam essa limitação desde dezembro, quando o WABetaInfo informou que o encaminhamento seria restrito a até 5 conversas “em todos os países”. Outros ainda estavam sujeitos ao limite anterior de até 20 contatos ou grupos.

O WhatsApp decidiu limitar o encaminhamento, especialmente na Índia, para conter a disseminação de fake news. 46 pessoas morreram no país após serem linchadas, acusadas falsamente de sequestrar crianças.

WhatsApp permite disparar mensagens via transmissão

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sugeriu que o WhatsApp adotasse o limite de 5 conversas no Brasil para conter notícias falsas durante as eleições eleitorais. Isso fazia parte de uma proposta elaborada pela SaferNet, que também envolvia eliminar o botão de encaminhamento ao lado de mensagens de áudio e vídeo. O aplicativo disse que não adotaria essas mudanças antes do segundo turno das eleições por questões técnicas.

O WhatsApp acabou implementando o limite de cinco conversas no Brasil. No entanto, ainda é possível disparar a mesma mensagem para até 250 contatos: basta utilizar o recurso de Listas de Transmissão.

“As Listas de Transmissão são listas de destinatários pré-determinadas para que você possa enviar transmissões repetidamente, sem precisar selecionar os contatos novamente toda vez que quiser lhes enviar algo”, explica o FAQ. Há uma limitação aqui: sua mensagem de transmissão chegará apenas aos contatos que possuem seu contato adicionado no telefone.

Responder em particular

O WhatsApp liberou a possibilidade de responder usuários de grupos em particular no iPhone. O recurso já estava em testes no Android e vem ao iOS junto de mais ferramentas para o 3D Touch da plataforma da Apple.

A partir da versão 2.19.10, que foi liberada na semana passada na App Store, os usuários podem tocar com mais pressão no título de um grupo de mensagens, para receber informações sobre atualizações dos Status dos contatos que estão lá dentro. Outra novidade é que quem tem iPhone também pode responder, de forma privada, uma mensagem enviada em um grupo.

Para responder direto para uma pessoa específica, é necessário tocar na mensagem recebida dentro do grupo, depois tocar em “Mais” e em seguida em “Responder em particular”. Neste momento é aberta uma conversa com o remetente da mensagem em grupo, para uma resposta em particular.

