O WhatsApp terá modo escuro e vai mudar a função de bloquear

O WhatsApp começou a dar pistas de que pode liberar o aguardado modo escuro em breve. A versão Beta do mensageiro para Android já exibe, há dias, um papel de parede noturno e uma tonalidade preta na tela de abertura, exibida logo antes das conversas do usuário. A mesma tela inicial em tom escuro surgiu no aplicativo experimental para iPhone (iOS) a partir desta quinta-feira.

Conforme observa o site especializado WABetaInfo, a atualização também esconde novas funções que poderão chegar em breve para ambas as plataformas. Por enquanto, permanece um mistério a data em que os usuários terão acesso ao modo escuro e a demais novidades que surgiram no Beta.

A última versão de testes do aplicativo para a plataforma da Apple também começa a mostrar a nova marca da empresa que controla o mensageiro: ao abrir o app, o usuário passa a ver o rótulo “from Facebook” (do Facebook) no rodapé.

Na versão Beta 2.19.332 para Android, há indícios de mudanças na função de bloquear contatos. Uma delas é um registro em texto no histórico da conversa (“Você bloqueou este usuário”) que poderá permitir desbloquear pelo próprio chat, sem precisar abrir o menu da conversa (“Toque para desbloquear”). O aplicativo também testa um novo agrupamento de contatos bloqueados que separa números de estabelecimentos comerciais em uma categoria à parte automaticamente.

No iOS, a principal novidade está no “Código de registro”, uma função que dá pistas sobre o aguardado suporte do mensageiro a múltiplos dispositivos ao mesmo tempo. Segundo o WABetaInfo, o mensageiro para iPhone já mostra telas que envolvem o novo sistema de autenticação: ao fazer login em um novo aparelho, o usuário poderá receber um código de ativação em um dispositivo já autorizado para validar a entrada. O método lembra o tipo de login utilizado pelo rival Telegram.

Várias telas noturnas já aparecem no aplicativo quando o modo escuro nativo está ativado no iOS 13 ou nos sistemas Android 9 (Pie) e 10. As funções flagradas pelo WABetaInfo, por outro lado, ainda não estão ativas até mesmo para quem está cadastrado nos programas de testes da Google Play Store e da App Store.