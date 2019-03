O WhatsApp vai mostrar quantas vezes as mensagens foram encaminhadas

O WhatsApp pode passar a oferecer mais informações sobre as mensagens que são encaminhadas na plataforma. O WABetaInfo, que costuma revelar com frequência várias funcionalidades em teste, encontrou duas novidades, batizadas de “Forwarding Info” e “Frequently Forwarded”.

“Forwarding Info” mostra quantas vezes uma mensagem enviada para outras pessoas foi encaminhada. Os dados são mostrados no card “Informações da mensagem”, acessado quando você pressiona por alguns segundos a caixa do conteúdo e o ícone de informações no canto inferior direito.

Esse recurso só funciona nas mensagens que você enviou para outras pessoas e se quiser saber mais sobre as que chegaram ao seu aparelho é preciso reencaminhar para um novo destino (ou para seu próprio telefone) e então realizar o mesmo procedimento. Não dá para saber exatamente quais outros detalhes sobre o conteúdo estariam disponíveis.

Já o “Frequently Forwarded” é uma forma da plataforma sinalizar que o material foi encaminhado várias vezes, mostrando pelo menos outras quatro anteriores. Essa notificação, contudo, não deve mostrar exatamente quantas vezes a postagem foi reutilizada.

Ambas as novidades estão versão experimental 2.19.80 para Android e nem mesmo estariam disponível para teste, pois estão em fase de desenvolvimento. Esse é o WhatsApp tentando mostrar um pouco mais sobre a procedência do que você recebe e passa para a frente na plataforma. Pode ser que nem mesmo seja lançado e, por enquanto, não há previsão de distribuição.

WhatsApp Business

Após meses de espera e uma curta etapa de testes, o WhatsApp Business finalmente está disponível para os usuários de iOS. O lançamento, ainda sem alardes, aconteceu na madrugada de quinta-feira (21), com a versão do app disponível inclusive no Brasil. A América Latina parece ter sido um dos primeiros territórios a receber a novidade, já que outros países como Argentina e México também já o tem disponível.

O download é gratuito e todas as funções do aplicativo Android também estão disponíveis no iPhone. Com a chegada, a companhia cumpre a promessa de entregar funcionalidades profissionais e um estilo mais voltado para o uso empresarial do WhatsApp, como já vinha sendo feito por muitas companhias antes mesmo do lançamento da versão da plataforma.

Entre os recursos adicionais estão descrições sobre a empresa, ferramentas de resposta automática e estatísticas de engajamento. Além disso, nos perfis, estão disponíveis imagens, endereços, informações, telefones e horários de funcionamento, garantindo aos clientes um contato maior e mais próximo com os negócios. Como se trata de uma solução exclusiva para empresários, uma verificação é feita pela companhia antes da liberação do acesso.

No restante, tudo é gratuito e funciona mais ou menos como o aplicativo tradicional, com interface semelhante e conversas comuns. Os usuários não precisarão misturar suas conversas pessoais com aquelas da empresa, uma vez que o WhatsApp Business funciona a partir de um software individual. Confira todos os detalhes aqui mesmo, no Canaltech.

A chegada da versão ao iOS acontece um ano e meio após o lançamento no Android, que aconteceu em setembro de 2017. Na ocasião, o WhatsApp disse estar trabalhando em uma edição para iPhones, mas jamais retornou ao assunto. Em fevereiro, entretanto, a versão Beta do mensageiro chegou e, pelo jeito, tudo deu certo de forma bem acelerada, já que pouco mais de um mês depois a solução finalmente foi lançada a todos.

