O WhatsApp vai mostrar se uma mensagem foi encaminhada muitas vezes

O WhatsApp passou a informar quando uma mensagem for encaminhada muitas vezes. Quando um texto, foto, vídeo ou áudio for enviado para várias pessoas, tanto o remetente quanto o destinatário da conversa, veem um ícone de seta dupla, ao invés da setinha única que aparecia junto com a palavra “Encaminhado”. O objetivo do novo recurso é evitar a proliferação de fake news e spams no mensageiro.

A assessoria de imprensa do WhatsApp confirmou que a novidade, que vinha sendo testada desde março deste ano, começou a ser liberada para todos gradualmente na sexta-feira (2) para Android e iPhone (iOS).

“Introduzimos recentemente uma atualização na etiqueta de mensagem encaminhada para ajudar as pessoas a identificar quando receberem mensagens que foram encaminhadas várias vezes anteriormente, como uma corrente”, explicou o porta-voz do WhatsApp.

Com a mudança, mensagens repassadas mais de cinco vezes serão sinalizadas com a etiqueta “Frequently Forwarded” (Encaminhado com Frequência, em tradução l), ao lado de um ícone de seta dupla. Atualmente, os conteúdos encaminhados no aplicativo são marcados com uma seta única.

O WhatsApp também notificará os usuários que forem encaminhar mensagens já repassadas múltiplas vezes com o alerta “Essa mensagem será marcada como encaminhada muitas vezes”. A medida vale para textos, fotos, vídeos e áudios enviados pelo mensageiro. Embora, nos testes do TechTudo, tenha sido possível ver a mensagem “Encaminhada uma vez” nos dados da conversa, a empresa afirmou, que não exibirá o número exato de vezes que a mensagem foi encaminhada.

A função, que já vinha sendo testada no WhatsApp Beta desde março deste ano, faz parte dos esforços do WhatsApp para combater a desinformação, como a limitação do número de compartilhamentos para cinco pessoas de uma vez.

Como denunciar fake news

O WhatsApp tem uma função que permite denunciar qualquer usuário por mensagens consideradas indevidas dentro da plataforma, como fake news. O recurso está disponível para celulares Android e iPhone (iOS) e também na versão web. Desta forma, é possível indicar ao serviço sobre o compartilhamento de notícias falsas, seja em uma conversa individual ou em grupos. Após a ação, a pessoa denunciada pode ser banida por infrigir os termos de uso, conforme avaliação do WhatsApp.

A ferramenta ajuda a plataforma a encontrar perfis responsáveis por espalhar conteúdos prejudiciais, como mensagens duvidosas ou até mesmo spams. O engajamento é importante já que o aplicativo não tem acesso aos dados compartilhados pelos usuários, pois utiliza criptografia de ponta a ponta. Outra recomendação é o envio de prints para auxiliar na análise da denúncia.

Além disso, a plataforma anunciou, em julho deste ano, o primeiro investimento em pesquisas para o combate das fake news e, nesse mesmo esforço, estabeleceu um limite para o compartilhamento de mensagens no Brasil desde agosto. Confira a seguir como denunciar fake news e mensagens ou conteúdos impróprios no WhatsApp nas versões para celular e PC. O procedimento foi realizado no sistema operacional Windows, mas também funciona em computadores com macOS.

