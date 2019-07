O Windows 10 liberou uma atualização para melhorar as atualizações

A Microsoft sempre está lançando correções e ajustes para o Windows 10 e costuma fazer grandes atualizações pontuais duas vezes por ano — com algumas intermediárias nesse meio tempo. Então, após a que aconteceu em maio, muita gente esperava que a chamada 19H2 fosse igualmente relevante para otimização de suas funcionalidades. Mas, ao que parece, é um update para… melhorar os updates.

“A próxima atualização de recursos do Windows 10 (conhecida no Windows Insider Program como 19H2) será um conjunto de recursos com escopo definido para aprimoramentos de desempenho selecionados, recursos empresariais e aprimoramentos de qualidade”, diz o comunicado oficial da Microsoft.

A Gigante de Redmond afirma que vai usar tecnologia de serviços, como o processo de atualização mensal, para todo mundo que já executa a build de maio deste ano. “Em outras palavras, qualquer um que execute a Atualização de maio de 2019 e busca por updates, terá uma experiência muito mais rápida, pois ela será instalada como se fosse um envio de atualização mensal.”

Novidade

Embora não seja assim aquele pacote com novidades e funcionalidades mais ágeis, um conjunto de processos que possa trazer mais velocidade e segurança para as atualizações não deixa de ser algo muito útil — afinal, ainda tem muita gente que sofre muito com os updates.

Então, trazer não somente uma interface mais dinâmica e funcional como mais segura e fácil de compreender pode ser uma boa. Ainda não há detalhes de como isso deve aparecer na máquina, mas alguns participantes do Windows Insider Program estão recebendo isso tudo aos poucos.

A ideia é receber feedbacks da versão estável 19H2 e em seguida pular para o modelo instável 20H1. Após as correções dos bugs, pode ser que tenhamos todas as alterações compiladas em um grande release prometido para o final do ano.

Cores

Alguns relatos no fórum da Nvidia Reddit e da Eizo dão conta de que a atualização do Windows 10 de maio deste ano está causando problemas nas cores dos monitores, que são reproduzidas de forma errada com gradação do tom da cor.

A Eizo chegou a recomendar que a atualização não fosse baixada, ou que PCs com ela não fossem utilizados para atividades que necessitem de precisão de tom, como imagens de diagnóstico ou edição de fotos.

A Microsoft anunciou que o update do patch KB4501375 para o Windows 10 de maio de 2019 resolveria o problema, porém isso não acontece para todos os usuários.

Para os que não conseguirem corrigir o erro com o patch, existe uma solução alternativa. Basta procurar por Agendador de Tarefas na barra de busca, abrir o aplicativo, clicar duas vezes em Biblioteca do Agendador de Tarefas que fica no canto esquerdo, depois clicar duas vezes em Microsoft e depois em Windows.

Procure então por WindowsColorSystem e em seguida clique no Carregador de Calibração, então basta selecionar a guia Disparadores, optar por desativar “ao fazer login” e fazer o mesmo para a outra opção “ao conectar com uma sessão de usuário”.

Para fazer valer o ajuste será necessário reiniciar o computador.

