O YouTube assusta seus usuários com novos termos de compromisso

“O YouTube pode terminar o seu acesso, ou o acesso de sua conta no Google para todo ou parte do serviço caso o YouTube acredite, por sua própria discrição, que a oferta do serviço para você não é mais comercialmente viável”. Foi com essa cláusula que o novo termo de compromisso assustou boa parte dos usuários da plataforma, pegando-os de surpresa sem entender qual o motivo de tudo aquilo, seu significado ou se suas contas seriam desativadas.

Já é a terceira alteração de termo em 2019, devendo ser atualizada em 10 de dezembro, já valendo para 2020. O documento também afirma que “O YouTube não tem obrigação de hospedar ou veicular conteúdo,” deixando clara alguma intenção de controle de conteúdo para os que irão se manter no streaming.

Assim, inúmeras críticas ao serviço partiram de diversos assinantes, seja por não entender exatamente sobre que filtro a plataforma estava se referindo, seja à indignação por conta das prioridades do YouTube, que deveriam, segundo a comunidade, priorizar a política de privacidade de conteúdo infantil e o respeito à liberdade de expressão sem controlar o material que é upado para a rede.

O YouTube demorou a se pronunciar sobre o caso, mas emitiu notas para auxiliar no entendimento das cláusulas. “Para esclarecer, essa seção não é sobre terminar uma conta porque não está gerando dinheiro”, registrou um membro da equipe do YouTube. “É sobre descontinuar certos recursos ou partes do serviço, por exemplo, ao remover recursos desatualizados ou pouco utilizados. Isso não impacta criadores ou espectadores de nenhuma maneira.”

A plataforma confirmou que manterá os usuários atualizados e mais questões serão esclarecidas ao passar dos dias.

Novos recursos

O site do YouTube ganhou alguns recursos que tornarão mais fácil encontrar novos vídeos para assistir, gerenciar sua fila de conteúdo e controlar as recomendações.

A mudança mais visível está na aparência da página inicial. Agora são mostrados quatro thumbnails de vídeos por linha, em vez de cinco, o que abre espaço para imagens maiores. Além disso, o ícone do canal aparece ao lado do título do vídeo, o que torna mais fácil identificar conteúdo de seus canais preferidos.

Agora também há uma função para adicionar os vídeos a uma fila (Add to Queue), que funciona como uma playlist para sua sessão atual: os vídeos adicionados tocam em sequência, um após o outro. A lista não é persistente (se você fechar o navegador, ela se perde), mas é uma boa forma de organizar uma maratona.

Por fim, os usuários podem pedir que o site não recomende mais um canal específico com a opção “Don’t recommend channel”.