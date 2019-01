O YouTube revelou regras sobre palavrões em vídeos

Depois de muita briga entre o YouTube e os criadores de conteúdo sobre linguagem utilizada em vídeos com bloqueios de monetização, o YouTube finalmente criou regras que explicam de forma explícita o que se pode ou não dizer em um vídeo para que ele renda dinheiro. E as regras são bem justas para os criadores.

Ao contrário do que os usuários imaginavam, não é apenas por usar palavrões nos vídeos que a monetização de um vídeo é proibida — a coisa é bem mais complexa que isso. De acordo com as regras divulgadas pelo YouTube, o problema está menos no palavrão em si, e mais no contexto no qual ele é usado.

De acordo com o YouTube, os insultos leves (bobão, otário, feio, xarope, estúpido, etc.) são completamente seguros, podendo ser usados em qualquer momento dentro do vídeo e até mesmo no título do conteúdo, que não irão influenciar em nada a monetização.

Agora, aqueles palavrões que normalmente são cortados na TV aberta (p*t* que pariu, c*r*lh*, b*c*ta, vai tomar no c*, sua mãe tem p*nt*, vai se f*d*r, etc.) também são seguros e não atrapalham a monetização dependendo do contexto usado. Desde que nenhuma dessas palavras seja usada no vídeo ou no thumbnail do vídeo (mesmo parcialmente censuradas, como aparecem escritas aqui na matéria) ou faladas durante os primeiros 30 segundos do vídeo, não deverão afetar muito na monetização — algumas empresas escolherão não passar propagandas da marca em seus vídeos, mas a maioria dos anunciantes do YouTube não possui problemas com esse tipo de uso dos palavrões.

Agora, o que realmente tem um efeito impeditivo na monetização do vídeo é qualquer tipo de insulto que que seja usado como parte de discurso de ódio, ideia discriminatória ou bullying direcionado contra qualquer tipo de pessoa ou grupo. Na prática, isso quer dizer que tudo bem gritar um “filho da p*t* do c*r*lh* vai tomar no c*, desgraçado!” depois de levar um headshot em alguma partida gravada, mas se na mesma situação você disser coisas tipo “sua p*t* cheater!” ao jogar contra uma pessoa do gênero feminino impedirá o seu vídeo de ser monetizado porque o xingamento não será visto pelos moderadores do YouTube como uma expressão natural de frustração, mas como uma declaração preconceituosa contra pessoas do gênero feminino.

Outros xingamentos comuns para alguns criadores que podem entrar nessa categoria de discurso preconceituoso/de ódio é qualquer coisa que insulte etnias (“esses macacos” ao comentar sobre pessoas negras; “esses xing-ling/xô flango” quando usados para falar especificamente das pessoas de etnia asiática, mas são OK se usados para falar de produtos feitos na Ásia; etc), religiões (“esses macumbeiros de m*rda”; “bando de crente do c* quente”; etc), movimentos sociais e políticos (“esquerdistas de m*erda”; “vagabundo do MST”; “feminista é tudo falta de r*la”, etc.) ou que apontem diferenças físicas das consideradas padrão (“só podia ser gordo mesmo”; “bando de retardado, deve ser tudo down”; etc).

Basicamente, qualquer palavrão usado de maneira específica para ofender alguém ou algum grupo de pessoas fará com que os vídeos sejam barrados pelo YouTube, enquanto palavrões usados para expressar frustração (como um “p*t*a que pariu” ao levar um headshot), para fazer humor (desde que não seja uma piada que esteja ofendendo alguém) ou para pontuar sentimentos (como um “não f*de” ao não acreditar em algo que ouviu/viu/leu, ou um “p*t* que pariu, sério?” ao ouvir uma notícia muito boa) são totalmente permitidos e não ocorrerá nenhum problema para os criadores — desde que, claro, eles mantenham a regra de não soltar esses palavrões nos primeiros 30 segundos do vídeo e nem utilizá-los no título.

É bom salientar que essas regras não são novas, mas apenas que pela primeira vez o YouTube está clarificando as regras relativas ao uso de palavrões influenciarem a monetização ou não de vídeos que ele sempre utilizou.

