O zagueiro Bressan vibra com boa atuação diante o Cruzeiro, mas diz que a trocaria pela classificação do Grêmio na Copa do Brasil

O zagueiro Bressan conversou com a imprensa depois do treino do Grêmio na última sexta-feira (25) no CT Presidente Luiz Carvalho. Durante a entrevista, o atleta falou sobre a eliminação na Copa do Brasil e destacou que o ano gremista ainda não terminou.

O jogador teve a missão de substituir Pedro Geromel na partida contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil e conseguiu suprir a ausência do companheiro com uma boa atuação. Para isso, o atleta contou com o apoio da torcida e dos colegas de campo.

“Fiquei muito feliz e contente com todo o apoio e carinho que recebi em redes sociais e na rua. Era algo que eu me cobrava muito, em poder voltar atuar em jogos importantes num nível bom. Procuro sempre trabalhar para aperfeiçoar e melhorar. Preciso também ressaltar a confiança do grupo e da Comissão, que sempre esteve ao meu lado e me apoio. Acho que isso é uma coisa muito boa no nosso grupo, pois não existe vaidade. Quando um jogador sai, o outro apoia da melhor maneira possível. O Geromel, Kannemann, Thyere me deram forças. Dedico muito a eles a minha atuação, mas trocaria qualquer tipo de atuação pela nossa classificação. Infelizmente não aconteceu, nós temos que levantar a cabeça e buscar essa Libertadores e o Brasileiro. O ano ainda não acabou, temos muita coisa para frente”, ressaltou.

O zagueiro ressaltou que a equipe pode aprender com os erros e alertou que é preciso manter o foco. “É importante sofrer. O sofrimento traz lições e nós temos que procurar utilizar essas lições nos momentos decisivos. O mais importante é que a nossa equipe está com a cabeça completamente voltada para a Libertadores e o Brasileiro. Sabemos da nossa grandeza e a força que temos. A gente sabe que coisas boas nos esperam”, afirmou.

Copa Paulo Sant’Ana

Na tarde deste sábado (26), o Grupo de Transição do Tricolor entrou no gramado sintético do Estádio Passo D’areia pela terceira rodada da Copa Paulo Sant’Ana. No confronto diante do Guarany de Bagé, o placar foi de empate sem gols.

A partida começou com forte intensidade e disputa de ambas as equipes. Na melhor oportunidade do Grêmio, Jean Pyerre cobrou escanteio curto e tabelou com Patrick. Em seguida ele limpou a marcação puxando para o meio, desferindo potente chute de direita, mas o goleiro conseguiu espalmar. Antes disso, após rápida tabela, Batista fez o pivô para Patrick. Ele devolveu para Batista invadindo a área, pela esquerda. O chute cruzado passou raspando o poste esquerdo do goleiro, para fora.

Na etapa complementar, o time visitante foi quem chegou com mais perigo em duas oportunidades, ambas na cara do goleiro Dida. Porém, o arqueiro gremista mostrou velocidade de reação para espalmar as tentativas da equipe visitante, mantendo a igualdade. Na reta final o Grêmio ainda pressionou, mas faltou melhor acabamento nas tentativas criadas.

O Tricolor segue na liderança do Grupo A da competição com quatro pontos somados em duas partidas. Volta a jogar no Estádio Estrela D’alva, em Bagé, contra o Guarany no dia 03 de setembro. (ESPN/Grêmio)

