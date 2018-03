O zagueiro colorado Victor Cuesta está otimista com as possibilidades do Inter nesta temporada

Um dos jogadores mais experientes do grupo do Inter, o zagueiro argentino Víctor Cuesta está otimista com a temporada do clube, que a partir da segunda semana de abril retoma a sua participação na Copa do Brasil (contra o Vitória, no dia 11) e volta a participar da Série A do Campeonato Brasileiro (contra o Bahia, no dia 15).

Em entrevista coletiva na sala de imprensa do estádio Beira-Rio após os trabalhos dessa quinta-feira, o atleta de 29 anos fez uma avaliação positiva do período intenso de treinos do grupo colorado para as duas competições nacionais. “Ninguém gosta de ficar de fora de uma competição (o Gauchão), mas este tempo servirá para ajustar os detalhes e termos uma boa base para o ano”, frisou o defensor, que desembarcou no clube em março de 2017.

Grenal

Para Cuesta, que já atuou em 51 partidas com a camisa do Saci, a postura apresentada pelo time no último Grenal deve ser considerada um referencial de atuação. “Mostramos que esse é o caminho, o espírito para competir”, destacou, mencionando um clássico em que a equipe sob o comando de Odair Hellmann foi desclassificada nas quartas-de-final mas demonstrou poder de superação, ao vencer o arqui-rival por 2 a 0 após um tropeço de 3 a 0 no confronto anterior. “Podemos brigar por coisas importantes neste ano.”

Mesmo sendo um dos jogadores que mais atuaram nesta temporada (11 vezes), ele acredita que a titularidade precisa ser assegurada a partir do empenho na rotina de treinamentos, mesmo para ele, um dos nomes de confiança do comandante colorado:. “Futebol é dia-a-dia, treino a treino e jogo a jogo. Ninguém tem vaga assegurada. Procuro fazer o meu trabalho e encaixar com meus companheiros. Independente de quem jogue [Klaus, Rodrigo Moledo ou Thales], eu trato de fazer minha parte”.

