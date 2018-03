O zagueiro gremista Pedro Geromel voltou a ser convocado para a Seleção Brasileira e ficará de fora dos dois Grenais da próxima fase do Gauchão

O zagueiro Pedro Geromel voltou a ser convocado pelo técnico Tite para vestir a camisa da Seleção Brasileira em dois jogos amistosos ainda neste mês. Na agenda, os duelos do dia 23 contra a Rússia (anfitriã da Copa do Mundo de 2018) em Moscou e o confronto contra a Alemanha em Berlim, quatro dias depois.

Com isso, o defensor deve desfalcar a equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi nos dois Grenais das quartas-de-final do Campeonato Gaúcho (cruzamento definido pela vitória tricolor de 2 a 1 no clássico nº 413, disputado no domingo). As partidas estão marcadas para o próximo domingo (18) na Arena – mesmo dia em que Geromel deve se apresentar à CBF – e para a quarta-feira seguinte (21) no estádio Beira-Rio.

Esta é a segunda convocação de Geromel, 32 anos. O atleta paulista, que veste a camisa tricolor desde dezembro de 2013 (oriundo do Mallorca da Espanha, após passagens por clubes de Portugal e Alemanha), já havia sido chamado em agosto de 2016 para compromissos contra Equador e Colômbia pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Arthur

Nessa segunda-feira, o site oficial do Mosqueteiro comunicou a conclusão das tratativas do clube com o Barcelona (Espanha) para opção de compra dos direitos econômicos do volante Arthur, vigente até o dia 15 de julho.

“Nos termos da transação realizada, o atleta permanecerá vinculado ao clube até o final da temporada de 2018”, frisou o texto. Ou seja, antes de realizar o sonho de atuar ao lado de Lionel Messi e companhia no clube catalão, o atleta de 21 anos ainda disputará Gauchão, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores.

