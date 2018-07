O zagueiro Miranda será o capitão da Seleção Brasileira pela segunda vez neste Mundial

O zagueiro Miranda será o capitão da Seleção Brasileira nesta sexta-feira, às 15h, contra a Bélgica, pelas quartas de final do Mundial, mantendo o rodízio da braçadeira na equipe. O anúncio foi feito nessa quinta, tão logo a delegação brasileira chegou ao hotel em Kazan, cidade do confronto.

Será a segunda vez que Miranda atuará com a faixa no Mundial. Ele havia sido o capitão do Brasil na vitória por 2 a 0 contra a Sérvia, terceiro jogo da fase de grupos. O defensor passa a ser quem mais vezes usou a braçadeira na era Tite, cinco vezes (Equador, Uruguai, Áustria, Sérvia e Bélgica), deixando Daniel Alves na segunda posição com quatro jogos.

Antes do Mundial, Tite deixou claro que seguiria com o rodízio de capitães, mas apenas entre os jogadores mais experientes. Além de Miranda, Thiago Silva (contra Costa Rica e México) e Marcelo (contra Suíça) também usaram a braçadeira nesta Copa.

Marcação forte

“A Bélgica não é só o Lukaku. Seguramente ele é um grande atacante, mas a principal maneira de parar o adversário é estar atento a todas as jogadas e aos jogadores em campo. Há vários jogadores decisivos, de qualidade, habilidosos, mais verticais. Nosso sistema defensivo entrará muito bem preparado para neutralizar todas as armas do adversário”, disse Miranda.

O zagueiro também falou da parceria com Thiago Silva. “A respeito do Thiago, é um jogador de alto nível, um grande defensor, já atuamos na Seleção há mais de 10 anos. Tivemos as primeiras convocações juntos, se eu não me engano em 2007, na França. Entrosamento muito grande, não tem muito o que falar de um grande defensor. Ele está fazendo uma extraordinária Copa.”

Apoio da torcida

Cerca de 300 torcedores brasileiros fizeram festa no começo da tarde de quinta-feira, horário de Moscou, quando a Seleção Brasileira desembarcou em Kazan, com direito a samba e gritos de guerra. O grupo chegou à cidade onde o time enfrentará a Bélgica na sexta-feira, pelas quartas de final do Mundial.

A concentração da torcida em frente ao hotel começou na parte da manhã. Quando o ônibus que trazia a delegação do aeroporto de Kazan chegou, a festa explodiu. Muitos jogadores e membros da comissão técnica filmavam a torcida de dentro do ônibus.

No lado de fora, muitos seguiram registrando a recepção calorosa oferecida pelos torcedores. Neymar foi um dos mais ovacionados pela torcida. Renato Augusto também se mostrou bem feliz com a recepção dos brasileiros.