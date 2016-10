O2 Filmes mantêm tradição e ganha Prêmio na 38º edição Profissionais do Ano

A O2 Filmes, considerada uma das mais criativas e importantes produtoras brasileiras no mercado mundial, mantêm a tradição e ganha prêmio na categoria institucional que são campanhas ou comerciais voltados para uma causa institucional ou serviços de utilidade pública. O filme “Doadores de Talento” criado para Instituição Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre com direção de Kitty Bertazzi, Fred Luz da O2 Filmes e Fernanda Rotta foi encomendado pela agência de publicidade J.Walter Thompson. O diretor Fred Luz também ganhou na categoria Mercado com o filme “Lembranças” realizado para o grupo Zaffari de Porto Alegre/RS, encomendado pela agência Matriz, também de Porto Alegre/RS.

A produtora O2 também ficou entre os finalistas nas categorias Campanha Sudeste Capitais, Campanha Nacional e Mercado Nacional. Na categoria Campanha Sudeste Capitais, que premia campanhas veiculadas em uma ou mais emissoras regionais, a campanha “Institucional, Auto, Vida e Residencial”, criada para a Mapfre Seguros Gerais tive produção e finalização da O2 Filmes, com direção de Paulinho Caruso e Quico Meirelles para a Agência Talent Marcel.

Já na categoria Campanha Nacional, que são comerciais de um único anunciante com veiculação nacional, os filmes “Lá nas Novelas”, “Lá nos Games”, “Lá na Caverna”, “Lá no Futuro” e “Lá nos Zumbis”, criados para a Ipiranga, tiveram direção de Quico Meirelles, com produção e pós-produção da O2 Filmes, através da agência Talent Marcel. E na categoria Mercado Nacional, que são comerciais de produto ou serviço, o filme feito para o Santander teve direção de Paulinho Caruso, e também para a agência Talent Marcel.

O Profissionais do Ano chega na 38ª edição do prêmio, que é considerado um dos mais importantes do mercado publicitário brasileiro com realização da emissora Rede Globo. O júri composto por 67 jurados avaliou quase 2 mil filmes publicitários. A O2 Filmes tradicionalmente é a maior vencedora do prêmio desde 1992.

Os filmes finalistas podem ser assistidos através do link: http://www.o2filmes.com/noticias/9461/profissionais-do-ano-o2/

