OAB cancela prova da Ordem em Porto Alegre após problema estrutural em prédio da Pucrs

O prédio 40 da Pucrs (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) foi evacuado no começo da tarde deste domingo (10) no momento em que ocorria a 2ª fase da prova da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Candidatos ouviram barulhos e o piso do 7º andar começou a rachar. Em razão do incidente a entidade resolveu cancelar o exame em Porto Alegre, “sem prejuízo aos demais locais de realização das provas”. Uma nova data para aplicação do teste será informada no site da Ordem.

Em nota a universidade explicou que uma ruptura no piso do 7º andar ocorreu “devido à oscilação de temperatura”.

“Neste domingo, dia 10 de junho, durante a aplicação da segunda fase da prova da OAB no campus da PUCRS, devido à oscilação de temperatura, o revestimento cerâmico do piso quebrou em uma pequena área, de aproximadamente três metros quadrados, no corredor do sétimo andar do prédio 40. Por segurança dos candidatos, o prédio foi evacuado prontamente pelo Corpo de Bombeiros. Não houve feridos. O local está à disposição para a perícia e a PUCRS acompanha todos estes trabalhos”, informou a instituição de ensino.

De acordo com o Corpo de Bombeiros não havia rachaduras nas paredes nem no próprio piso, mas um laudo deverá ser apresentado nesta segunda-feira (11). Segundo o tenente Edson Domingues Mendes, tudo indica que houve descolamento da cerâmica. Três andares (6º,7º e 8º) do prédio 40 estavam ocupados para o evento da OAB, totalizando 937 pessoas, segundo Mendes.

Deixe seu comentário: