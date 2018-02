O assédio sexual, realidade cotidiana do público feminino no trabalho, em casa e em todas as esferas da vida pública que as mulheres frequentam, aumenta durante o carnaval. Preocupada com o aumento de casos de violência contra a mulher, a Comissão da Mulher Advogada da OAB-RS lançou uma campanha para estimular as denúncias contra os abusos.

