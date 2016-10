OAB já recebeu 430 denúncias de corrupção eleitoral e caixa 2

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil recebeu, por meio de um aplicativo lançado neste ano, mais de 430 denúncias de corrupção eleitoral e caixa 2 em todo o País. Os números fazem parte do balanço da iniciativa “Contra o Caixa 2” lançada pela entidade nestas eleições para ajudar a população e as autoridades no combate aos crimes durante a disputa eleitoral.

Os casos serão analisados pela ordem que deve encaminhar as denúncias ao Ministério Público Eleitoral, responsável por fiscalizar os candidatos e o andamento das eleições.

O Estado com o maior número de denúncias é o Paraná, com 61, seguido por Minas Gerais, com 47 e a Bahia, com 32 denúncias. Em seguida aparecem o Rio Grande do Sul, com 27 denúncias, e São Paulo, Pará e Goiás, todos com 25 denúncias registradas. O Rio de Janeiro aparece logo atrás, com 24.

Os números são preliminares e consideram apenas as denúncias que chegaram até o Conselho Federal da OAB, órgão superior da entidade. Além do aplicativo, a ordem abriu comitês especiais para receber as denúncias nos Estados. (AE)

Confira abaixo a lista das denúncias recebidas pela OAB, por Estado:

AC – 3

AL – 10

AM – 11

AP – 00

BA – 32

CE – 22

DF – 14

ES – 08

GO – 25

MA – 21

MG – 47

MS – 05

MT – 08

PA – 25

PB – 06

PE – 19

PI – 02

PR – 61

RJ – 24

RN – 15

RO – 01

RR – 01

RS – 27

SC – 04

SE – 03

SP – 25

TO – 08

Comentários