Polícia investiga morte de advogado na Cidade Baixa

O advogado Gabriel Pontes, baleado na tarde desta terça-feira (26), tinha completado 28 anos em janeiro deste ano. Segundo o Departamento de Polícia Metropolitana, a polícia continua com as investigação, ouvindo pessoas ligadas à Gabriel e também testemunhas que estavam próximas ao lugar onde aconteceu o crime. Ainda não se afasta nenhuma hipótese. O latrocínio (roubo seguido de morte) foi a primeira suposição da polícia, mas a suspeita de o crime ter sido um homicídio foi impulsionada pelo fato de o responsável pelos disparos ter tirado o capacete da moto ao balear Gabriel, além de ter roubado poucos pertences do advogado. O suspeito ainda não foi identificado.

O jovem, muito estimado por aqueles que o conheceram, recebeu diversas homenagens, entre elas, uma vinda do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS). Em nota, o presidente do órgão no estado, Ricardo Breier diz estar sensibilizado com a morte violenta de Gabriel:

“A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul, com pesar, comunica o falecimento do advogado Gabriel Pontes Fonseca Pinto, 28 anos, inscrito na OAB/RS com o número 112.074. Pinto faleceu na tarde desta terça-feira (26), em Porto Alegre, vítima de violência urbana. Ele ainda foi socorrido, mas faleceu no Hospital de Pronto Socorro da capital gaúcha.

O presidente da OAB/RS, Ricardo Breier, sensibilizado com a perda do jovem advogado, afirmou repudiar mais uma morte violenta. “Temos que seguir firmes contra a violência. Perdemos um jovem colega, que entra para as tristes estatísticas da insegurança pública”, registrou. “Vamos acompanhar a devida apuração dos fatos e esclarecimentos sobre a morte deste jovem advogado”, pontuou Breier.”