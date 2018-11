OAB pode negar inscrição de estudante que ameaçou “matar negraiada”

A seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil recebeu um pedido para que o estudante Pedro Bellintani Baleoti, da Universidade do Mackenzie, seja impedido de se inscrever na entidade por conta das ofensas raciais que fez. Apoiador de Bolsonaro, o estudante de Direito publicou nas redes sociais um vídeo no qual afirma que irá matar a “negraiada”.

