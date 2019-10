OAB-RS manifesta interesse em adotar o Largo dos Açorianos

A OAB-RS (Ordem dos Advogados do Brasil) encaminhou na tarde desta quarta-feira (30), ofício à Prefeitura manifestando interesse em adotar o Largo dos Açorianos. Nos próximos dias, a proposta da entidade deverá ser encaminhada à Smams (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade), seguindo os mesmos moldes do edital de Chamamento Público, cujo prazo expirou às 10h desta quarta. A adoção será compartilhada entre a OAB-RS e a Caixa de Assistência dos Advogados.

O prazo previsto para a adoção é de 12 meses, que poderá ser prorrogado por igual período. Os principais serviços a serem realizados pelo adotante são corte de grama, manutenção dos canteiros, limpeza dos espelhos d’água, varrição e recolhimento de lixo, manutenção preventiva das bombas hidráulicas e instalação de sinalização de educação ambiental e informativa com placas, respeitando especificações técnicas previstas no documento. Clique aqui para acessar a íntegra do edital.

O Largo dos Açorianos é um dos cartões postais da cidade e, dois meses depois de reinaugurado, se tornou um ponto de encontro no coração da cidade. Os finais de semana de sol atraem um público que aproveita o local revitalizado, com muito paisagismo e infraestrutura moderna.