OAB/RS lamenta excessos de violÃªncia da Brigada Militar para reintegraÃ§Ã£o de posse na Capital

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no Rio Grande do Sul lamentou nesta quinta-feira (15) a ação da BM (Brigada Militar) durante reintegração de posse de um prédio do governo gaúcho ocupado pelo movimento Lanceiros Negros, no Centro de Porto Alegre.

Por meio de nota a entidade destacou “os excessos de violência” do Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar na noite dessa quarta-feira (14).

Escolha do período noturno

“Se por um lado temos a decisão da Justiça a ser obedecida, que expediu, na última segunda-feira, a ordem de reintegração de posse da Ocupação Lanceiros Negros, temos de outra parte a condição social dos ocupantes, incluindo crianças que estavam no local com seus pais. Os relatos de uso de bombas de gás e spray de pimenta, a escolha do período noturno e com baixas temperaturas para cumprimento da ordem de reintegração, a agressão e prisão de um deputado estadual integrante da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e registros de atos violentos envolvendo o trabalho da imprensa apontam excessos que devem ser apurados, corrigidos e, se comprovados, punidos”, ressalta a nota.

“Reiteramos a importância de decisões judiciais serem respeitadas como instrumento fundamental para o reconhecimento do Estado Democrático de Direito, servindo como encaminhamento de situações em que o diálogo não resolve impasses. Contudo, não podemos admitir o uso demasiado do poderio e das forças militares do Estado diante da fragilidade das pessoas que ali estavam, incluindo crianças e idosos”, conclui o texto.

A OAB informou ainda que a Comissão de Direitos Humanos da Ordem vai instaurar procedimento e identificar os possíveis responsáveis.

