Obama diz que venceria eleições se tivesse enfrentado Trump

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou nesta segunda-feira (26) que venceria o republicano Donald Trump se tivesse disputado as últimas eleições no país.

Em entrevista de despedida do cargo divulgada pela emissora CNN, Obama, que deixa o poder para ser substituído por Trump no dia 20 de janeiro, afirmou que sua visão de esperança e mudança ainda tem apoio do público, o suficiente para conquistar o pleito.

Na entrevista, realizada por David Axelrod, que foi assessor e estrategista do presidente nas duas campanhas, Obama disse que muitas pessoas no país seguem dizendo que sua mensagem é a correta. “Tenho confiança nesta visão. Tenho certeza que se tivesse voltado a me candidatar e tivesse a articulado, acredito que poderia mobilizar a maioria do povo americano a me apoiar”, afirmou.

“A cultura realmente mudou e a maioria concorda com a noção de um EUA unido, tolerante, diverso, aberto, cheio de energia e de dinamismo”, completou Obama, que lamentou o fato de os republicanos combaterem essa visão de unidade do país.