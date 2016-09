Oberdã Pires e Jader Leal animam o segundo dia dos Shows Pampeanos

O segundo dia de Shows Pampeanos foi movimentado no Parque Harmonia, na Capital. O Piquete Rede Pampa Schin recebeu a partir das 16h desta quinta-feira (15) diversos visitantes para as duas atrações do evento: Oberdã Pires e Jader Leal.

Mais de 30 crianças da escola Marista São Pedro cantaram e dançaram grandes canções tradicionais no Estado, como o Canto Alegretense e o Hino do Rio Grande do Sul.

Durante os shows, os garçons fizeram a distribuição de pão de alho Marsala, assim como, o Piquete Rede Pampa Schin disponibilizou os produtos Schin em um bolicho ao fundo do espaço. As ervas-mate barão também ficaram disponíveis aos visitantes.

Comentários