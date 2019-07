Obesidade aumenta no Brasil entre 2006 e 2018

A obesidade no Brasil aumentou entre os anos de 2006 e 2018, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, nesta quarta-feira (24). A taxa de obesidade passou de 11,8% para 19,8%, conforme aponta o estudo. Apesar de haver melhora no cardápio dos brasileiros, com incorporação de frutas e hortaliças nas refeições, o consumo de itens calóricos e sem valor nutricional é alto.

O estudo mostra que, no período, houve alta do índice de obesidade em duas faixas etárias: pessoas entre os 25 e 34 anos, com alta de 84,2%; e entre 35 e 44 anos, subindo 81,1%. Já na população em geral, a alta foi de 67,8%. O excesso de peso é mais comum entre pessoas de 55 e 64 anos e com menos escolaridade.

A pesquisa foi realizada por telefone, sendo ouvidas 52.395 pessoas maiores de 18 anos de idade, entre fevereiro e dezembro de 2018. A amostragem abrange as 26 capitais do país, mais o Distrito Federal.

Deixe seu comentário: