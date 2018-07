A prefeitura de Porto Alegre e a Fraport assinaram, nesta quinta-feira (12), termo de doação que prevê a entrega mensal ao município de objetos do setor de achados e perdidos do Aeroporto Salgado Filho. Os materiais serão retirados pela Secretaria de Desenvolvimento Social e pela Fasc, que indicarão as entidades adequadas a receber as doações.

