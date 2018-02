A ponte no trecho da ERS-239 conhecido como Avenida dos Municípios, no Vale do Sinos, começa a tomar forma. A obra, executada pelo governo do Estado através do Daer, terá as fundações finalizadas esta semana. A infraestrutura da ponte no lado de Campo Bom está concluída. Até sexta-feira, a empresa contratada pelo Daer deve encerrar os trabalhos, também, no segmento de Novo Hamburgo.

