Obra de acesso a Barra do Guarita entra em sua reta final

Já está na fase de conclusão a rodovia RSC-163, que dará acesso a Barra do Guarita, município gaúcho de 3 mil habitantes, localizado na Região Celeiro. Aguardado há anos pela comunidade, o trecho de 24,9 quilômetros integra o Programa de Acessos Municipais do Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem).

A pavimentação já foi executada e os serviços agora se concentram na sinalização da via, com a instalação de placas de trânsito, tachões e pintura das faixas. Ainda neste mês, também serão instaladas as defensas metálicas.

Conforme o secretário estadual dos Transportes e Mobilidade, Pedro Westphalen, a obra – orçada em 25 milhões de reais – qualifica a ligação asfáltica entre Barra do Guarita e Tenente Portela, bem como a malha viária na divisa com Santa Catarina: “A Região Norte do Rio Grande do Sul ficou muitos anos carente de investimentos em infraestrutura”.

A pavimentação de acessos municipais tem financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) e repasses da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico). Ao todo, o Daer possui 22 obras em andamento por meio do programa, o que corresponde a 422,5 quilômetros de estradas ligando pequenos municípios aos principais corredores rodoviários do Estado. O investimento total é de 222,5 milhões de reais.

