Obra de passarela sobre as dunas em Imbé já está em funcionamento

A construção de uma passarela sobre as dunas, junto a Avenida Caxias do Sul, no Centro, já está concluída. A informação é do biólogo Pedro Terra Leite, que responde pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Pesca da praia do Imbé, no Litoral Norte. A construção faz parte do projeto de manejo das dunas de Imbé e possibilitará o acesso para deficientes físicos em área onde as dunas estão altas.

A obra foi autorizada pela FEPAM (Fundação Estadual de Proteção Ambiental) e só foi possível graças a recursos que foram resgatados pelo governo municipal junto a Justiça Federal. “Estes recursos haviam sido bloqueados dos cofres da Prefeitura devido a uma ação civil pública impetrada em 2003”, informa Pedro. Ao todo, foram resgatados 500 mil reais. A obra tem custo total de 228.562,00 reais.

De acordo com Terra, o plano prevê ainda outras intervenções que já estão em andamento, como nos acessos à faixa de praia ao longo de toda a orla (esteiras, trilhas e estrados de madeira), drenagens pluviais, pavimentação no final das vias e recomposição das dunas que estão degradadas. “Está em andamento uma licitação para contratação de uma empresa para acompanhar a implementação do projeto”, complementa, lembrando que a licença emitida pelo órgão estadual prevê o rebaixamento da areia na área do calçadão, realizada em novembro.

Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul Foto: Jackson Ciceri / O Sul

